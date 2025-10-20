Sprzęt

Może i nie działa połowa internetu, ale ta promocja w Euro już tak

Dzisiejsza awaria AWS zepsuła wielu osobom plany. Warto się więc zrelaksować i posłuchać muzyki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:56
A tak się akurat składa, że słuchawki Beats Studio Buds od Apple możecie dziś kupić znacznie taniej. Ich wyjściowa cena wynosi 649 zł, jednak dziś mogą one być Wasze za jedyne 449 zł, czyli aż 200 zł taniej. 

Beats Studio Buds 200 zł taniej za słuchawki Beats

Beats Studio Buds

Mowa tu o słuchawkach w białej wersji kolorystycznej. Apple chwali się, że oferują one niezwykle wysoką jakość dźwięku dzięki opatentowanemu i niepowtarzalnemu przetwornikowi membranowemu, który współpracuje z ich autorskim chipem muzycznym.

Ciekawie prezentuje się także kwestia baterii. Same słuchawki mają działać do 8 godzin na pojedynczym ładowaniu, a czas ten jest wydłużony do pełnej doby za pomocą ładującego etui. Nie zabrakło także ANC, które pozwoli na wyciszenie irytujących hałasów w tle. A wszystko to aż 200 zł taniej

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
#Apple beats słuchawki TWS Beats Studio Buds +
Zródła zdjęć: Apple, Lech Okoń / Telepolis