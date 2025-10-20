Może i nie działa połowa internetu, ale ta promocja w Euro już tak

A tak się akurat składa, że słuchawki Beats Studio Buds od Apple możecie dziś kupić znacznie taniej. Ich wyjściowa cena wynosi 649 zł, jednak dziś mogą one być Wasze za jedyne 449 zł, czyli aż 200 zł taniej.

Beats Studio Buds

Mowa tu o słuchawkach w białej wersji kolorystycznej. Apple chwali się, że oferują one niezwykle wysoką jakość dźwięku dzięki opatentowanemu i niepowtarzalnemu przetwornikowi membranowemu, który współpracuje z ich autorskim chipem muzycznym.

Ciekawie prezentuje się także kwestia baterii. Same słuchawki mają działać do 8 godzin na pojedynczym ładowaniu, a czas ten jest wydłużony do pełnej doby za pomocą ładującego etui. Nie zabrakło także ANC, które pozwoli na wyciszenie irytujących hałasów w tle. A wszystko to aż 200 zł taniej.