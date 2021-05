AOC zaprezentowało gamingowe myszki, klawiatury i podkładkę

Firma AOC znana jest przede wszystkim z produkcji monitorów, w tym również takich dla graczy. Teraz marka próbuje podbić rynek akcesoriów gamingowych, powiększając swoje portfolio o klawiatury, myszki podkładkę.

AOC od jakiegoś czasu systematycznie poszerza swoje portfolio produktów dla graczy. Nie tak dawno firma zaprezentowała gamingowe słuchawki, a teraz dochodzą do tego jeszcze klawiatury, myszki i podkładka. W sumie marka zaprezentowała aż 7 nowych sprzętów dla graczy.

Gamingowe akcesoria AOC

Pierwszą z nowości są klawiatury AOC AGK700, GK500 oraz GK200. Dwie pierwsze wyposażone są w przełączniki mechaniczne Cherry MX (AGK700) lub Outemu (GK500). W obu wypadkach do wyboru są switche czerwone oraz niebieskie, których żywotność szacowana jest na 50 mln aktywacji. Z kolei AOC GK200 to klawiatura membranowa, której charakterystyka pracy ma być zbliżona do modeli mechanicznych. Dodatkowo ma ona podwyższoną wytrzymałość na zachlapanie. Każda z klawiatur wyposażona jest w magnetyczną podpórkę pod nadgarstki. Z kolei model AGK700 ma jeszcze rolkę do regulacji głośności, 5 przycisków marki, klawisze funkcyjne oraz port USB.

Jeśli chodzi o myszki, to tutaj również producent przygotował 3 modele - AOC AGM700, GM500 oraz GM200. Są one kolejno wyposażone w sensory Pixart PWM3389 (16000 DPI), PWM3325 (5000 DPI) oraz PWM3519 (4200 DPI). Dwa najwyższe modele mają 8 programowalnych przycisków i przełączniki Omron o żywotności 50 mln kliknięć. Z kolei AOC GM200 ma 6 programowalnych przycisków i przełączniki o żywotności 10 mln aktywacji.

Ostatnią nowością jest podkładka pod mysz AOC AMM700. Ma powierzchnię wykonaną z tkaniny o wymiarach 357 × 256 mm. Na rantach wyposażona jest w podświetlenie RGB, które obecne jest również w pozostałych akcesoriach gamingowych AOC. Do regulacji iluminacji służy oprogramowanie AOC G-Tools, które debiutuje razem z klawiaturami, myszkami i podkładką.

Sugerowane ceny detaliczne nowych akcesoriów AOC:

klawiatura GK200 - 179 PLN

klawiatura GK500 - 339 PLN

klawiatura AGK700 - 809 PLN

myszka GM200 - 99 PLN

myszka GM500 - 129 PLN

myszka AGM700 - 249 PLN

podkładka AMM700 - 159 PLN

