Huawei szykuje nowe monitory i laptopy

Ostatnio coraz częściej słyszymy o produktach Huaweia innych niż smartfony. Nic w tym dziwnego. Chiński producent był co prawda rok temu największym producentem smartfonów na świecie, jednak amerykańskie sankcje sprawiły, że Huawei musiał zmienić swoje priorytety. Ostatnio informowaliśmy na przykład o słuchawkach i zegarku. Te pierwsze ostatnio zadebiutowały, a ten drugi pojawi się w drugiej połowie roku. Wtedy też według najnowszych doniesień z Weibo możemy się spodziewać nowych laptopów Huaweia oraz monitorów.

Tych pierwszych widzimy coraz więcej, natomiast do segmentu monitorów Chińczycy weszli stosunkowo niedawno. Pierwszy monitor firmy opuścił jednak Chiny i nawet trafił do Polski. Nowe monitory mają być dostępne w kilku rozmiarach. Nie wiemy jednak jakie dokładnie laptopy się pojawią. Możliwe jednak, że Huawei wejdzie w kolejne segmenty rynku. Laptopy notują ostatnio wzrost, zatem nie dziwi wydanie kolejnych MateBooków. Huawei zastrzegł też jednak nazwę NovaBook co sugeruje również bardziej budżetowe urządzenia.

