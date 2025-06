Te powerbanki grożą pożarem. Natychmiast je wyrzuć

Niedawno informowaliśmy o wadliwych powerbankach Anker PowerCore 10000 . Jednak tamta akcja dotyczyła tylko modeli, które były sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Tym razem jest inaczej. Firma poinformowała o kilku modelach z wadą. Co gorsze, były one sprzedawane na całym świecie.

Pilnie zwróć ten powerbank

Co ważne, tym razem jest to akcja globalna. Oznacza to, że powerbanki były sprzedawane na całym świecie. Anker prosi użytkowników o zaprzestanie korzystania z nich, ponieważ wykrył wadę baterii, dostarczanych przez jednego z dostawców. Ogniwa, jak dowiadujemy się z oficjalnej strony, mogą zawierać zanieczyszczenia lub obce cząstki, co może prowadzić do zwarć, przegrzania, dymu i pożaru.