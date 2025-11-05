Twój telefon może kłamać w sprawie zasięgu. Google na to pozwala
Cieszysz się z dobrego zasięgu w telefonie, w końcu ten pokazuje aż 4 kreski? To może być zwykła ściema, a Google na to pozwala.
Zasięg w miejscu zamieszkania to jeden z najważniejszych czynników wyboru operatora. Wszyscy chcemy mieć swobodę w korzystaniu czy to z rozmów telefonicznych, czy też internetu mobilnego. Jednak operatorzy mogą nas okłamywać i to za przyzwolenie Google'a.
Telefon kłamie ws. zasięgu?
Ciekawego odkrycia dokonał autor bloga Nick vs Networking. W kodzie Androida znalazł tzw. flagę "KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL". Z jej opisu wynika, że pozwala ona operatorom komórkowym na wyświetlanie jednej kreski zasięgu więcej, niż mamy go w rzeczywistości. Tym samym możemy być zwyczajnie oszukiwani, że zasięg jest lepszy.
Obecność takiej flagi nie oznacza, że telekomy rzeczywiście z tego korzystają. Nie mamy na to dowodów, przynajmniej w Polsce. Natomiast Nick vs Networking twierdzi, że dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem z takiej możliwości korzystają między innymi Verizon oraz AT&T.
Ustawienie nie jest domyślnie wyłączone. Tym samym musi zostać aktywowane przez danego operatora. Otwartym pozostaje pytanie — czemu Google w ogóle dodał taką opcję i na czyje życzenie? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale faktem jest, że flaga służy do oszukiwania użytkowników Androida, a to nie jest uczciwe.
W USA nie jest to pierwszy przypadek, gdy telekomy kłamią w sprawie zasięgu. AT&T potrafiło na niektórych telefonach wyświetlać ikonę 5G E, gdy w rzeczywistości użytkownicy mieli dostęp do sieci LTE.