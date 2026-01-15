Android Auto ocipiał. Użytkownicy błagają o aktualizację

Coraz więcej kierowców korzystających z Android Auto skarży się, że Asystent Google stał się niemal bezużyteczny. System ma tak duże problemy ze rozumieniem poleceń głosowych, że zmusza użytkowników do sięgania po ekran – dokładnie wbrew idei systemu samochodowego Google. Użytkownicy liczą teraz na przyspieszenie wdrożenia Gemini, który ma zastąpić Asystenta w Android Auto, choć pierwsze opinie pokazują, że i nowy asystent nie jest wolny od wad.

Problemy z Android Auto

Według relacji użytkowników Reddita w ostatnich tygodniach jakość działania Asystenta w Android Auto wyraźnie spadła. Nawet proste komendy typu „znajdź najbliższą stację benzynową” coraz częściej kończą się odpowiedzią „nie zrozumiałem” albo całkowitym brakiem reakcji. Co istotne, te same polecenia wypowiedziane do Google Maps na telefonie działają prawidłowo, co sugeruje, że problem dotyczy integracji z Android Auto.

Kierowcy zgłaszają również, że asystent ma trudności z wykonywaniem podstawowych zadań, które wcześniej działały bez problemu – od nawigacji w Google Maps i Waze, po wysyłanie SMS‑ów i wiadomości WhatsApp. Jedna z osób opisuje, że system poprawnie rozpoznaje treść wiadomości, ale zapętla się na pytaniu o odbiorcę, ciągle prosząc o podanie kontaktu mimo prawidłowej odpowiedzi.

W efekcie wielu użytkowników rezygnuje z komend głosowych i zaczyna „klikać” po ekranie, co oznacza odrywanie wzroku od drogi i zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Przecież celem Androida Auto było właśnie ograniczenie ręcznej obsługi telefonu podczas jazdy.