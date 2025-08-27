AMD szykuje nową kartę graficzną. To może być hit

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że AMD może szykować nowy model desktopowej karty graficznej z serii Radeon RX 9000. Nie ma to być całkowicie nowa konstrukcja. Czerwoni planują usprawnić jeden z już dostępnych modeli.

Nowa karta graficzna AMD

AMD ma rozważać wprowadzenie na rynek nowego modelu karty graficznej Radeon RX 9070 GRE. Różnica względem standardowej wersji ma polegać na zastosowanych pamięciach VRAM. Nie tylko ma ona wzrosnąć z 12 do 16 GB, to podobno jest też szansa na szerszą szynę. Zamiast 192-bitowej Czerwoni chcą tutaj zastosować 256-bitową. To znacząco poprawiłoby przepustowość, a tym samym również wydajność.

Karta miałaby trafić na sklepowe półki między wrześniem i październikiem. Ma to być odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie na tańsze modele z dużą ilością pamięci VRAM. Zła informacja jest taka, że głównymi odbiorcami nowego modelu mają być Chińczycy.