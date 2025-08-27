Sprzęt

AMD szykuje nową kartę graficzną. To może być hit

AMD szykuje nową kartę graficzną z serii RX 9000. Nowy model może cieszyć się sporym zainteresowaniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:45
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że AMD może szykować nowy model desktopowej karty graficznej z serii Radeon RX 9000. Nie ma to być całkowicie nowa konstrukcja. Czerwoni planują usprawnić jeden z już dostępnych modeli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa karta graficzna AMD

AMD ma rozważać wprowadzenie na rynek nowego modelu karty graficznej Radeon RX 9070 GRE. Różnica względem standardowej wersji ma polegać na zastosowanych pamięciach VRAM. Nie tylko ma ona wzrosnąć z 12 do 16 GB, to podobno jest też szansa na szerszą szynę. Zamiast 192-bitowej Czerwoni chcą tutaj zastosować 256-bitową. To znacząco poprawiłoby przepustowość, a tym samym również wydajność.

Karta miałaby trafić na sklepowe półki między wrześniem i październikiem. Ma to być odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie na tańsze modele z dużą ilością pamięci VRAM. Zła informacja jest taka, że głównymi odbiorcami nowego modelu mają być Chińczycy.

Standardowy Radeon RX 9070 GRE wyposażony jest w 48 jednostek obliczeniowych z 6144 rdzeniami. Wydajnościowo plasuje się na poziomie mniej więcej GeForce'a RTX 5070, chociaż to akurat zależy od danej gry. 

