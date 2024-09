Nadchodzą wyczekiwane procesory AMD. Jeszcze w tym roku

Jeśli plotki są prawdziwe, to jeszcze w tym roku zadebiutują pierwsze procesory AMD Ryzen 9000X3D. To wyczekiwana przez graczy seria.

Procesory Ryzen 9000 nie okazały się wielkim sukcesem. Nic w tym dziwnego skoro sami przedstawiciele AMD stwierdzili, że w grach są one gorsze niż Ryzeny 7000X3D. Między innymi dlatego wiele osób może czekać na premierę modeli Ryzen 9000X3D. Kiedy się ich doczekają? Pierwsze mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Premiera AMD Ryzen 9000X3D

Takie informacje przekazał dobrze znany w branży Harukaze5719, który często jest źródłem podobnych informacji. Podzielił się on zrzutami ekranu z dyskusji na chińskim forum Chiphell. Wynika z nich, że AMD szykuje tylko trzy modele z pamięciami 3D V-Cache. Będą to: Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9950X3D.

Co więcej, mają one trafić na rynek w dwóch fazach. W pierwszej, jeszcze w tym roku, na sklepowych półkach zobaczymy teoretycznie najsłabszy model, czyli AMD Ryzen 7 9800X3D. Do sprzedaży ma on trafić pod koniec października. Druga faza, która została zaplanowana już na początek 2025 roku, to premiera dwóch pozostałych konstrukcji.

Nie można wykluczyć, że w przyszłości zobaczymy też modele Ryzen 5 z pamięciami 3D V-Cache, jak miało to miejsce w przypadku serii Ryzen 7000X3D.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware