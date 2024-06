Procesory AMD Ryzen 9000X3D z bardzo ważną zmianą. Na to czekaliśmy

Jeszcze w tym roku mają zadebiutować procesory AMD Ryzen 9000X3D, czyli najnowsza generacja, korzystająca z pamięci 3D V-Cache. Przyniesie ona kilka zmian, ale jedna jest szczególnie ciekawa.

AMD zaprezentowało już nową generację procesorów Ryzen 9000 (Zen 5), ale nie ma co się oszukiwać, nie będzie ona wielkim sukcesem. Nie chodzi o to, że to złe układy. Po prostu większość osób (a na pewno gracze) poczeka do premiery modeli X3D, czyli wyposażonych w pamięci 3D V-Cache. Te przyniosą kilka istotnych zmian.

AMD Ryzen 9000X3D

Sami przedstawiciele AMD podkreślają, że w przypadku gier zwykłe modele Ryzen 9000 będą prawdopodobnie wolniejsze niż Ryzen 7000X3D. Być może zmieni się to za sprawą podniesienie TDP niektórych wariantów, ale i tak to właśnie układy z pamięcią 3D V-Cache cieszą się największym zainteresowaniem wśród użytkowników. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do sklepów trafią one jeszcze w tym roku.

Najważniejszą zmianą w nowych procesorach Ryzen 9000X3D będzie pełna obsługa overclockingu. Poprzednie generacje nie pozwalały na zmianę mnożnika, taktowania czy napięcia. AMD pozwalało jedynie na korzystanie z mechanizmów automatycznej optymalizacji, jak Precision Boost Overdrive. Tym razem użytkownicy mają mieć pełny dostęp do ustawień procesorów.

Poza tym tzw. "sweet spot" dla pamięci DDR5 nadal ma być 6000 MT/s, tak samo, jak w przypadku serii Ryzen 7000, ale natywnie obsługą do 6400 MT/s w trybie synchronicznym 1:1 oraz do 8000 MT/s w trybie asynchronicznym 1:2.

