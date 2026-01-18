AMD Ryzen 9 9950X3D2 przetestowany. Jest najszybszy

AMD szykuje nowe procesory dla graczy. Jednym z nich ma być Ryzen 9 9950X3D2, który będzie miał jeszcze więcej pamięci L3. Ta, w porównaniu ze zwykłym modelem X3D, wzrośnie ze 128 do 192 MB.

Piszę o tym, bo w bazie Geekbench właśnie pojawiły się kolejne testy tego układu. O ile pierwsze rozczarowywały, bo wypadał gorzej od 9950X3D, o tyle teraz jest już znacznie lepiej. Szykuje się najmocniejszy na rynku CPU dla graczy.

Wydajność AMD Ryzen 9 9950X3D2

Procesor został przetestowany w zestawie z płytą główną Gigabyte X870 Aorus Tachyon ICE. Uzyskał wynik 3553 pkt w teście jednordzeniowym i 23340 pkt w teście wielordzeniowym.

To plasuje go na samym szczycie desktopowych układów. W obu przypadkach wyprzedza Ryzena 9 9950 X3D o mniej więcej 7 proc. To prawdopodobnie wciąż wczesna wersja, więc finalnie wydajność może być jeszcze lepsza.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 ma mieć bardzo zbliżoną specyfikację do Ryzena 9 9950X3D. Nadal mówimy o 16 rdzeniach i 32 wątkach. Minimalne niższe ma być taktowanie (5,6 zamiast 5,7 GHz). Wzrośnie ilość pamięci L3 (192 MB). Wyższe będzie też TDP, bo wyniesie 200 zamiast 170 W.