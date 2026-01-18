AMD Ryzen 9 9950X3D2 przetestowany. Jest najszybszy
Do bazy Geekbench trafiły kolejne testy procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2. Tym razem są znacznie lepsze i pokazują przewagę nad modelem X3D.
AMD szykuje nowe procesory dla graczy. Jednym z nich ma być Ryzen 9 9950X3D2, który będzie miał jeszcze więcej pamięci L3. Ta, w porównaniu ze zwykłym modelem X3D, wzrośnie ze 128 do 192 MB.
Piszę o tym, bo w bazie Geekbench właśnie pojawiły się kolejne testy tego układu. O ile pierwsze rozczarowywały, bo wypadał gorzej od 9950X3D, o tyle teraz jest już znacznie lepiej. Szykuje się najmocniejszy na rynku CPU dla graczy.
Wydajność AMD Ryzen 9 9950X3D2
Procesor został przetestowany w zestawie z płytą główną Gigabyte X870 Aorus Tachyon ICE. Uzyskał wynik 3553 pkt w teście jednordzeniowym i 23340 pkt w teście wielordzeniowym.
To plasuje go na samym szczycie desktopowych układów. W obu przypadkach wyprzedza Ryzena 9 9950 X3D o mniej więcej 7 proc. To prawdopodobnie wciąż wczesna wersja, więc finalnie wydajność może być jeszcze lepsza.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 ma mieć bardzo zbliżoną specyfikację do Ryzena 9 9950X3D. Nadal mówimy o 16 rdzeniach i 32 wątkach. Minimalne niższe ma być taktowanie (5,6 zamiast 5,7 GHz). Wzrośnie ilość pamięci L3 (192 MB). Wyższe będzie też TDP, bo wyniesie 200 zamiast 170 W.
Aktualnie nie wiadomo, kiedy procesor trafi do sklepów. Wcześniej mówiło się nawet o końcówce 2025 roku, ale tak się nie stało. Być może AMD wstrzymuje się z premierą przez kryzys na rynku pamięci RAM.