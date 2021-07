Ceny Radeonów RX 6900 i RX 6900 XT - duża konkurencja w średniej półce

Za kilka dni AMD powinno zaprezentować nowe karty graficzne ze średniej półki - Radeon RX 6600 oraz RX 6600 XT. Właśnie wyciekły ich prawdopodobne ceny i szykuje się duża konkurencja w tak zwanej średniej półce.

W ciągu kilku najbliższych dni AMD powinno zaprezentować nowe karty graficzne - Radeon RX 6600 oraz Radeon RX 6600 XT. To modele ze średniej półki, które mają rywalizować z modelami GeForce RTX 3060/3060 Ti. Ostatnie plotki wspominają o premierze 11 sierpnia, ale do tej pory tajemnicą pozostawały ceny nowych konstrukcji. Te właśnie wyciekły i jeśli są prawdziwe, to szykuje się duża konkurencja.

Radeon RX 6600 i 6600 XT - ceny kart graficznych

Najnowsze plotki sugerują, że za Radeona RX 6600 XT przyjdzie nam zapłacić 349 dolarów. To rozsądna kwota, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie będzie to model trochę wydajniejszy niż GeForce RTX 3060, którego cena MSRP to 329 dolarów. Z drugiej strony, z włączonym śledzeniem promieni, RX 6600 XT ma radzić sobie gorzej niż GeForce RTX 3060 Ti, dlatego nie mógł być wyceniony wyżej, bowiem różnica między nimi byłaby wtedy zbyt niska. Poza tym wariantem przemawiającym za kartą NVIDII jest 12 GB pamięci VRAM w porównaniu do 8 GB w konstrukcjach Czerwonych. Z kolei AMD Radeon RX 6600 wyceniony zostanie na 299 dolarów.

Szkoda, że na ceny MSRP, czyli sugerowane, nie mamy co liczyć. Chociaż sytuacja na rynku mocno się poprawiła, to cały czas za karty graficzne musimy zapłacić o kilkadziesiąt procent więcej. Źródła serwisu Cowcotland sugerują, że w sklepach Radeony RX 6600 XT będą wycenione na około 499 euro, czyli mniej więcej 588 dolarów. To aż o prawie 79 procent więcej w porównaniu z kwotą MSRP (sugerowana cena detaliczna). Z tego powodu opłacalność tych modeli staje po dużym znakiem zapytania.

Radeon RX 6600 XT będzie wyposażony w pełnoprawny układ Navi 23 z 32 blokami obliczeniowymi, 2048 procesorami strumieniowymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie. Jeśli chodzi o słabszego Radeona RX 6600 (bez XT), to ten będzie miał identyczną pamięć i ten sam rdzeń, ale ograniczony do 1792 jednostek strumieniowych. Prezentacja prawdopodobnie odbędzie się już 30 lipca, ale sklepowa premiera planowana jest na 11 sierpnia.

