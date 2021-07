NVIDIA szaleje - ogromna wydajność GeForce RTX 4090 Lovelace

Na przyszły rok NVIDIA szykuje nową generację kart graficznych z architekturą Lovelace. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to czeka nas ogromny skok wydajnościowy. GeForce RTX 4090 ma być dwa razy szybszy od RTX-a 3090.

Chwilę przyjdzie nam jeszcze poczekać na premierę nowej generacji kart graficznych. NVIDIA cały czas nie zaprezentowała wszystkiego, co przyszykowała w aktualnej generacji z architekturą Ampere. W najbliższych miesiącach na sklepowe półki powinny trafić modele z serii RTX 3050, a później być może także ulepszone warianty Super. Pomimo tego już teraz pojawiają się plotki na temat kolejnej generacji kart Zielony z architekturą Lovelace. Skok wydajnościowy może być ogromny.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Lovelace - ogromna wydajność

Z najnowszych informacji wynika, że układ NVIDIA AD102, który trafi do modelu GeForce RTX 4090, będzie produkowany przez TSMC z wykorzystaniem nowej litografii 5 nm. Plotki wspominają między innymi aż o 18432 jednostkach CUDA (RTX 3090 ma ich 10496) oraz taktowaniu powyżej 2,2 GHz. To wszystko ma się przełożyć na ogromną wydajność aż 81 TFlops. Dla porównania GeForce RTX 3090, który przecież też jest potężną kartą, osiąga wydajność około 35,5 TFlops. Mowa więc o ponad dwukrotnie większej mocy obliczeniowej!

Duże usprawnienie szykowane jest również w kontekście pamięci. GeForce RTX 4090 może wykorzystywać moduły GDDR6X produkcji Microna. Najważniejsza zmiana to taktowanie 24 Gbps, co w połączeniu z 384-bitową magistralą daje przepustowość na poziomie 1152 GB/s. W porównaniu z 936 GB/s w RTX 3090 jest to poprawa o około 23 procent. Zła informacja jest taka, że na karty graficzne z architekturą Lovelace przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie ponad rok, bowiem premiera ma być planowana dopiero na czwarty kwartał 2022 roku. Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje to jedynie niepotwierdzone plotki i na ten moment tak też należy je traktować.

