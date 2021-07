Będzie więcej RTX-ów 3060 na rynku. NVIDIA boi się konkurencji AMD

W przyszłym miesiącu zadebiutują karty graficzne AMD Radeon RX 6600 oraz RX 6600 XT. Z tego powodu NVIDIA magazynuje duże liczby GeForce'ów RTX 3060, aby konkurować z Czerwonymi.

Już niemal pewne jest, że w przyszłym miesiącu AMD wprowadzi na rynek nowe karty graficzne ze średniej półki, czyli Radeony RX 6600 oraz RX 6600 XT. Te mają być bezpośrednią konkurencją dla GeForce'ów RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti. Nic dziwnego, że NVIDIA zaczęła magazynować te modele, aby móc konkurować ze swoim rywalem z logo w kolorze czerwonym. A tak przynajmniej wynika z informacji znanego YouTubera z kanału Moore's Law is Dead.

Więcej RTX-ów 3060 w sklepach?

Z jego informacji wynika, że NVIDIA od jakiegoś czasu magazynuje RTX-y 3060, aby zalać nimi rynek i tym samym odpowiedzieć na premierę nowych Radeonów. Już jakiś czas temu Zieloni przenieśli część produkcji do Samsunga. Początkowo wydawało się to złym pomysłem, ale ostatecznie okazało się strzałek w dziesiątkę, bowiem TSMC ma w tym momencie spore problemy ze swoimi fabrykami. Dlatego w przyszłym miesiącu możemy spodziewać się większej liczby GeForce'ów RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti na rynku, a tym samym niższych cen. Na pewno nie wrócą one do normalności, ale każde kilkadziesiąt czy kilkaset złotych mniej to w tym momencie dobra informacja.

Ciekawie wygląda też informacja na temat dostępnych układów. NVIDIA nadal ma w ofercie sporo GPU, które nie są wyposażone w blokadę LHR, przez co te cały czas są kupowanie przez partnerów pokroju Gigabyte'a czy MSI. Co więcej, producenci podobno preferują warianty bez ogranicznika wydajności w kopaniu kryptowalut, ponieważ te - z oczywistych względów - mogą być sprzedawane nie tylko graczom, ale również górnikom. Ostatecznie jednak modele z LHR staną się jedynymi dostępnymi w ofercie. Jednak nie wiadomo, kiedy to finalnie nastąpi.

Zobacz: New World smaży różne karty graficzne, nie tylko RTX 3090

Zobacz: Karty graficzne przestały tanieć. Nadal jest drogo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech, Moore's Law is Dead