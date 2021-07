Ma być tanio i wydajnie - nowe Radeony zadebiutują za miesiąc

Już w przyszłym miesiącu zadebiutują nowe karty graficzne AMD ze średniej półki. Chodzi o modele Radeon RX 6600 oraz RX 6600 XT, które powinny być idealnym rozwiązaniem do taniego grania w Full HD.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że zaprezentowane do tej pory karty graficzne Radeon RX 6900 XT, 6800 XT, 6800 oraz 6700 XT nie są jedynymi modelami z serii 6000. Od dawna krążą plotki na temat kolejnych konstrukcji z tak zwanej średniej półki. Mowa o Radeonach RX 6600 oraz 6600 XT, które mają zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Powinny to być stosunkowo tanie i solidne GPU do grania w rozdzielczości Full HD.

AMD Radeon RX 6600 i RX 6600 XT

Z najnowszych przecieków dowiadujemy się, że Radeony RX 6600 oraz RX 6600 XT trafią na sklepowe półki 11 sierpnia 2021 roku, czyli za niecały miesiąc. Niestety, nadal nie znamy oficjalnych cen, ale skoro mają być konkurencją dla RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti, to możemy się domyślać, ile będziemy musieli za nie zapłacić. Co ważne, w dniu premiery ma być dostępnych dużo egzemplarzy także niereferencyjnych, czyli od partnerów AMD, np. Gigabyte'a, Asusa czy MSI.

Z dotychczasowych informacji wynikach, że obie karty będą bazować na układzie Navi 23 z 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie. Model RX 6700 XT będzie w pełni odblokowany i zaoferuje 2048 jednostek strumieniowych. Z kolei wariant bez XT to 1792 procesorów strumieniowych. W obu przypadkach wydajność powinna pozwolić na komfortowe granie w rozdzielczości Full HD, która wciąż jest najpopularniejszym wyborem wśród graczy.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Fudzilla