Gry są za duże? AMD ma na to rozwiązanie

AMD opracowało nowe rozwiązanie, które ma być lekiem na zbyt duże rozmiary gier, które stają się coraz większym problemem zarówno na PC-tach, jak i konsolach.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że dzisiejsze gry są za duże. Nie chodzi o czas grania, czy wielkość światów, chociaż i na tym polu czasami dochodzi do przesady (np. Assassin's Creed: Valhalla). Chodzi o to, ile gry zajmują dzisiaj miejsca na dysku i jak długo trzeba je przez to pobierać. AMD opracowało rozwiązanie, które ma częściowo temu zaradzić.

AMD Neural Texture Block Compression

To nowe rozwiązanie to AMD Neural Texture Block Compression, czyli mechanizm kompresji tekstur z użyciem sieci neuronowych. Szczegóły rozwiązania mamy poznać na EGSR ( Eurographics Symposium on Rendering) w Londynie, które odbędzie się 2 lipca, czyli już za kilka dni. Prezentację poprowadzą S. Fujieda oraz T. Harada z AMD GPUOpen.

We'll present "Neural Texture Block Compression" @ #EGSR2024 in London.



Nobody likes downloading huge game packages. Our method compresses the texture using a neural network, reducing data size.



Unchanged runtime execution allows easy game integration. https://t.co/gvj1D8bfBf pic.twitter.com/XglpPkdI8D — AMD GPUOpen (@GPUOpen) June 25, 2024

Na razie nie znamy szczegółów, ale sporo możemy wywnioskować już po samej nazwie nowego rozwiązania. Zresztą podobny mechanizm w zeszłym roku pokazała NVIDIA. AMD Neural Texture Block Compression zapewne wykorzysta sieci neuronowe do kompresji tekstur w grach, aby w ten sposób obniżyć ich rozmiar, a następnie dekompresji bez znaczącego wpływu na jakość grafiki. Dzięki temu dałoby się zmniejszyć rozmiar pobieranych gier, a być może też wymogi względem miejsca na dysku.

Więcej dowiemy się już 2 lipca, kiedy to grupa AMD GPUOpen zaprezentuje nowe rozwiązanie w praktyce. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sieci neuronowe i uczenie maszynowe będą miały ogromny wpływ na przyszłość gier. Już dzisiaj wykorzystywane są do poprawy płynności rozgrywki (DLSS i FSR), a niedługo mogą też wpłynąć na inne kwestie, w tym także generować tekstury czy postacie NPC.

Zobacz: Intel pokazał pierwszy w pełni zintegrowany optyczny układ I/O

Zobacz: Znamy wydajność Intel Lunar Lake. Jest dobrze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware