Znamy wydajność Intel Lunar Lake. Jest dobrze

Pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core Ultra 7 268V. Poznaliśmy jego wydajność jedno- i wielowątkową oraz wiemy jak wypada na tle AMD Strix Point.

Wczoraj informowaliśmy Was, że już niedługo na rynku zadebiutuje 9 nowych procesorów Intela. Mowa oczywiście o rodzinie Lunar Lake dla urządzeń mobilnych, która będzie mogła się pochwalić budową na bazie chipletów, litografią 3 nm oraz szeregiem nowych architektur - Lion Cove, Skymont, Battlemage.

Intel Lunar Lake wypada słabiej od AMD Strix Point

Niebiescy kładą spory nacisk na nowy układ NPU, dedykowany zadaniom związanym ze sztuczną inteligencją, takim jak Microsoft Copilot+. Dla wielu konsumentów ważniejsza jest jednak wydajność CPU oraz iGPU, ale na nasze szczęście w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności.

W bazie programu Geekbench znaleźć można wpisy (1, 2) dotyczące Intel Core Ultra 7 268V, a więc wyżej pozycjonowanej jednostki wyposażonej w 8 rdzeni (4P+4E) oraz 8 wątków. Ma ona oferować taktowanie do 5,0 GHz i zostać sparowana z 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5-8533.

W przypadku wydajności jednowątkowej mowa o 2739 punktach, zaś w zadaniach wielowątkowych uzyskano 10 036 punktów. A warto przypomnieć, że mowa o próbce inżynieryjnej z niższym zegarem - 4,88 GHz. To oczywiście niższa wydajność niż w przypadku AMD Strix Point jak Ryzen AI 9 365, kolejno o około 9% i 30%.

Należy jednak pamiętać, że mowa o zupełnie różnych podejściach do mobilnych CPU. Czerwoni stawiają na znacznie wyższy pobór mocy (do 54 W) i liczbę rdzeni oraz wątków - 10/20. Niebiescy zaś wybrali niższe limity (do 17/30 W), co może przełożyć się na dłuższy czas pracy, wyjątkowo ważny w ultramobilnych urządzeniach.

Oczywiście z ostatecznymi wnioskami warto poczekać na sklepowe wersje procesorów i niezależne testy. Rodzina AMD Strix Point pojawi się już w lipcu, a Intel Lunar Lake dopiero we wrześniu.

