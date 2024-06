HDD wiecznie żywe. Toshiba pokazała nowe dyski twarde

Toshiba rozszerza swoją ofertę HDD o nowe modele o pojemności do 10 TB. Mowa o klasycznych rozwiązaniach wypełnionych powietrzem.

Nie da się zaprzeczyć, że w 2024 roku dominującymi nośnikami danych w komputerach osobistych są SSD. Oferują one wyższe transfery, niższe czasy dostępu i całkowicie bezgłośna pracę. Mają jednak dwa minusy - znacznie mniejsze pojemności oraz odczuwalnie wyższe ceny niż HDD.

Toshiba nie sięga ani po wypełnienie helem, ani po HAMR

To właśnie dlatego w serwerowniach, ale również wśród osób magazynujących sporo danych czy robiących regularne kopie zapasowe dyski twarde nadal cieszą się powodzeniem. A tak się składa, że Toshiba zapowiedziała nową serię z kilkoma usprawnieniami.

Toshiba MG10-D to rodzina wypełnionych powietrzem dysków twardych z konwencjonalnym zapisem magnetycznym (CMR), obsługujących interfejsy SAS i SATA oraz pojemności do 10 TB. Zwiększono tutaj również rozmiar bufora pamięci podręcznej do 512 MB.

Producent chwali się poprawą wydajności o 13%, a w efekcie mowa o stałej prędkości maksymalnego transferu na poziomie 268 MB/s. Zmniejszono również zużycie energii w aktywnym trybie bezczynności o około 21%, do 5,74 W, co jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania wielu HDD równocześnie.

Seria Toshiba MG10-D trafi do sprzedaży w trzecim kwartale 2024. Do wyboru będą modele o pojemności 1, 2, 4, 6, 8 i 10 TB. Wpierw zaopatrzeni zostaną w nią duzi partnerzy z segmentu enterprise.

Zobacz: NVIDIA pozbywa się wybrakowanych GPU. Uważaj co kupujesz

Zobacz: Intel szykuje aż 9 nowych procesorów. Znamy ich specyfikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Toshiba, Shutterstock / Klochkov SCS

Źródło tekstu: oprac. własne