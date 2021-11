Intel Core i5-12400F bije Ryzena 5 5600X i będzie od niego dużo tańszy

Wyciekły testy procesora Intel Core i5-12400F. Ten ma oferować wydajność Ryzena 5 5600X w dużo niższej cenie.

Kilka dni temu oficjalnie zadebiutowały procesory Intel Alder Lake. Recenzje są bardzo dobre, bowiem układy okazały się bardzo wydajne, chociaż jest to okupione wyższym zużyciem energii. Na ten moment w sprzedaży dostępnych jest sześć modeli: i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K oraz ich wersje KF. Nie jest jednak tajemnicą, że Niebiescy szykują kolejne modele. Wśród nich jest Core i5-12400F, który może być niezwykle popularny w tańszych zestawach dla graczy.

Intel Core i5-12400F - wydajność Ryzena 5 5600X

Do sieci wyciekły testy procesora Intel Core i5-12400F. Ten, co ciekawe, wyposażony jest tylko w 6 wydajnych rdzeni i nie ma w ogóle jednostek energooszczędnych. Jego TDP wynosi 65 W (PL1) oraz 117 W (Maximum Turbo Power PL2). Z kolei taktowanie wszystkich rdzeni to maksymalnie 4,0 GHz (PL2) lub 3,4 GHz (PL1). Pomimo braku rdzeni E (Efficency) cechuje się on dobrą wydajnością, jak wynika z testów.

Testy procesora pojawiły się na francuskiej stronie Le Comptoir du Hardware. Zostały one przeprowadzone z wykorzystaniem pamięci DDR5 oraz karty graficznej AMD Radeon RX 6900XT. Na wszystkich wykresach Core i5-12400F radzi sobie minimalnie lepiej niż Ryzen 5 5600X. To o tyle ciekawe, że układ Alder Lake ma kosztować około 200 dolarów. To o około 40 dolarów więcej w porównaniu do poprzednika, ale jednocześnie aż 80 dolarów mniej w zestawieniu ze wspominanym Ryzenem.

fot. Comptoir du Hardware

Jeśli takie wyniki są prawdziwe, to Core i5-12400F może być prawdziwym hitem. Przy takiej wydajności i cenie powinien być bardzo dobrym wyborem w tańszych zestawach dla graczy. Warto jednak poczekać na trochę pewniejsze testy, gdy procesor już rzeczywiście trafi na rynek.

