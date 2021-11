Chcesz zobaczyć jak gracz płacze? Pokaż mu ceny kart graficznych

Najnowszy raport na temat cen kart graficznych pokazuje, jak zła jest aktualnie sytuacja. Powoli zbliżamy się do najczarniejszych czasów z maja tego roku.

Czy gracze płaczą? Oczywiście, że tak. Wszyscy płaczą. W przypadku graczy powodów może być wiele — zepsuty komputer, przesunięta premiera wyczekiwanej gry oraz aktualne ceny kart graficznych. Najnowszy raport serwisu 3DCenter pokazuje, że sytuacja jest coraz gorsza. Jak tak dalej pójdzie, to przebijemy najgorszy moment z maja tego roku, kiedy to za poszczególne modele trzeba było zapłacić 3-krotność ich sugerowanej ceny detalicznej.

Ceny kart graficznych znowu w górę

Niemiecki serwis 3DCenter od wielu miesięcy dokładnie śledzi ceny kart graficznych. Co prawda ich raport dotyczy naszych zachodnich sąsiadów, ale pokazuje trendy panujące w tym momencie na całym świecie. W najgorszym momencie, w maju tego roku, za karty NVIDIA GeForce RTX 30 trzeba było zapłacić średnio aż 304% ich sugerowanej ceny detalicznej. W przypadku Radeonów 6000 było to 214% kwoty MSRP. W czerwcu i lipcu doszło do dużych obniżek, spowodowanych między innymi zakazem dla kryptowalut w Chinach. Jednak od tamtego czasu ceny cały czas rosną i rosną.

W tym momencie za karty graficznej AMD Radeon 6000 trzeba zapłacić średnio dwa razy więcej niż ich sugerowane ceny detaliczne. Z kolei GeForce'y RTX 30 są o 88% droższe, niż powinny. To kolejny wzrost od sierpnia tego roku. Trend jest bardzo niekorzystny i zapewne szybko nie wyhamuje. Podział na poszczególne modele prezentuje się następująco:

GeForce RTX 3060 - 212%

GeForce RTX 3060 Ti - 172%

GeForce RTX 3070i - 185%

GeForce RTX 3070 Ti - 161%

GeForce RTX 3080 - 195%

GeForce RTX 3080 Ti - 138%

GeForce RTX 3090 - 174%

Radeon RX 6600 - 159%

Radeon RX 6600 XT - 163%

Radeon RX 6700 XT - 196%

Radeon RX 6800 - 259%

Radeon RX 6800 XT - 208%

Radeon RX 6900 XT - 140%

Co gorsze, na wykresie widać też dostępność kart graficznych, która jest dużo lepsza, niż w pierwszej połowie roku. Pomimo tego ceny cały czas rosną. Zapowiada się, że 2022 rok będzie jeszcze gorszy niż aktualny. Nie pozostaje nic innego, jak z żalem zapłakać i czekać na lepsze czasy, o ile te jeszcze nastąpią. W tym momencie coraz pewniejszy wydaje się czarny scenariusz, w którym kryzys na rynku półprzewodników zakończy się najwcześniej w 2023 roku.

Zobacz: Karty graficzne z PCI Expess 5.0 to konieczność wymiany zasilacza

Zobacz: Od dzisiaj możesz złożyć zamówienie na GeForce RTX 3080... w chmurze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tom Pumford (Unsplash), 3DCenter

Źródło tekstu: 3DCenter