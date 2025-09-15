NVIDIA jako pierwsza skorzysta z litografii TSMC A16

NVIDIA szykuje dużą zmianę w swojej strategii projektowania układów. Kolejna generacja, znana jako Feynman, ma być pierwszą wykorzystującą proces technologiczny TSMC A16. To odejście od dotychczasowej praktyki firmy, polegającej na stosowaniu nieco starszych litografii w celu poprawy efektywności i uzyskania lepszych wyników wydajnościowych w akceleratorach AI/HPC dla centrów danych.

Dalsza część tekstu pod wideo

To wciąż pieśń przyszłości - mowa o przełomie 2027/2028

Obecnie krzemowe rdzenie największych układów NVIDII, takie jak seria Blackwell Ultra, osiągają aż 104 miliardy tranzystorów i zajmują powierzchnię bliską granicom wielkości masek litograficznych. Z tego względu dotychczas firma chętniej sięgała po starsze procesy, zapewniające wyższą sprawność produkcji i lepsze parametry termiczne.

Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową sprawia jednak, że architektura Feynman zostanie dostosowana do węzła TSMC A16, podczas gdy inne serie, takie jak Rubin, będą oparte na ulepszonej technologii TSMC N3P (klasy 3 nm) i wspierane przez pakowanie CoWoS-L.

Największą zaletą węzła A16 ma być zasilanie od strony tylnej układu, co pozwali oddzielić linie zasilania od sygnałowych, ograniczając straty i upraszczając projektowanie warstw. Kluczowym elementem jest koncepcja Super Power Rail, która umożliwia dostarczanie prądu bezpośrednio do źródła i drenu tranzystora, zmniejszając opór elektryczny.