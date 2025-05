Action rzucił nie lada nowość. To może być kolejny wielki hit

Czy urządzenie to jest warte zachodu? Przekonać się możemy właściwie tylko w jeden sposób. Mając na uwadze fakt, że myszki tej firmy budziły mieszane uczucia to najlepiej osobiście przetestować tego typu gadżet. Warto kupić i sprawdzić na swoim kontrolerze, tym bardziej że koszt urządzenia jest stosunkowo niewielki i z pewnością znajduje się w zasięgu większości portfeli. Powerbank do kontrolerów do PlayStation 5 zakupimy w cenie 21,95 złotych.