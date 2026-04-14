Sprzęt

Hit Action teraz za 90 zł. Polacy czekali na tę promocję

Sieć Action przygotowała nową ofertę na popularne urządzenie marki FERM. Promocja obejmuje akumulatorową turbodmuchawę, która przyda się w domu i ogrodzie.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14 KWI 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Hit Action teraz za 90 zł. Polacy czekali na tę promocję

Duża moc i złącze USB-C

Urządzenie marki FERM oferuje strumień powietrza o prędkości 270 km/h. Taka wydajność pozwala na sprawne usuwanie pyłu i osuszanie mokrych elementów. Konstrukcja jest lekka i dobrze leży w dłoni. Sprzęt przyda się w warsztacie, małym ogrodzie oraz przy czyszczeniu domowej elektroniki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dmuchawa pracuje pod napięciem 12 V. Zasilanie odbywa się za pomocą wbudowanego akumulatora. Producent zastosował tutaj ładowanie przez port USB-C, co jest rozwiązaniem uniwersalnym i wygodnym w codziennym użytkowaniu. W zestawie znajduje się potrzebny do tego kabel, a także dodatkowa nasadka do precyzyjnych zadań.

Advertisement

Łącznie zestaw składa się z czterech części. Pozwala to na przygotowanie urządzenia do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Czarna obudowa z niebieskimi akcentami jest odporna na typowe zabrudzenia warsztatowe.

Cena i termin promocji

Opisywany sprzęt dostanie nową, niższą cenę. Klienci zapłacą za niego 89,99 zł. Jest to obniżka z poziomu 109 zł, co stanowi najniższą cenę tego produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką. Promocja Tygodnia redukuje pierwotny koszt o 17%.

Oferta obowiązuje od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2026 roku. Produktu należy szukać w alejce z artykułami sezonowymi. Ze względu na niską cenę zapasy w sklepach stacjonarnych mogą się szybko wyczerpać. Warto sprawdzić dostępność w najbliższym punkcie Action już pierwszego dnia trwania promocji.

Turbodmuchawa FERM w Promocji Tygodnia
89,00 zł
17%
109.00
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action