Hit Action teraz za 90 zł. Polacy czekali na tę promocję
Sieć Action przygotowała nową ofertę na popularne urządzenie marki FERM. Promocja obejmuje akumulatorową turbodmuchawę, która przyda się w domu i ogrodzie.
Duża moc i złącze USB-C
Urządzenie marki FERM oferuje strumień powietrza o prędkości 270 km/h. Taka wydajność pozwala na sprawne usuwanie pyłu i osuszanie mokrych elementów. Konstrukcja jest lekka i dobrze leży w dłoni. Sprzęt przyda się w warsztacie, małym ogrodzie oraz przy czyszczeniu domowej elektroniki.
Dmuchawa pracuje pod napięciem 12 V. Zasilanie odbywa się za pomocą wbudowanego akumulatora. Producent zastosował tutaj ładowanie przez port USB-C, co jest rozwiązaniem uniwersalnym i wygodnym w codziennym użytkowaniu. W zestawie znajduje się potrzebny do tego kabel, a także dodatkowa nasadka do precyzyjnych zadań.
Łącznie zestaw składa się z czterech części. Pozwala to na przygotowanie urządzenia do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Czarna obudowa z niebieskimi akcentami jest odporna na typowe zabrudzenia warsztatowe.
Cena i termin promocji
Opisywany sprzęt dostanie nową, niższą cenę. Klienci zapłacą za niego 89,99 zł. Jest to obniżka z poziomu 109 zł, co stanowi najniższą cenę tego produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką. Promocja Tygodnia redukuje pierwotny koszt o 17%.
Oferta obowiązuje od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2026 roku. Produktu należy szukać w alejce z artykułami sezonowymi. Ze względu na niską cenę zapasy w sklepach stacjonarnych mogą się szybko wyczerpać. Warto sprawdzić dostępność w najbliższym punkcie Action już pierwszego dnia trwania promocji.