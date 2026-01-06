Acer Swift AI to moc Intela i waga piórkowa w jednym

Intel Core Ultra 3 zmienia zasady gry

Najważniejszą nowością w modelach Acer Swift AI są procesory Intel Core Ultra Series 3. To jednostki zaprojektowane specjalnie pod standard Copilot+ PC. Dzięki nim funkcje AI działają bezpośrednio na laptopie, a nie w chmurze. Flagowy model Swift 16 AI otrzymał potężny układ Intel Core Ultra X9 388H oraz grafikę Intel Arc B390.

Taka konfiguracja to jasny sygnał dla profesjonalistów. Laptop bez problemu poradzi sobie z dużymi projektami, montażem wideo czy zaawansowaną obróbką zdjęć. Producent zamknął tę moc w eleganckiej, aluminiowej obudowie. Całość uzupełnia świetny ekran OLED 3K z odświeżaniem 120 Hz, a wśród złączy i łączności znajdują się między innymi Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C), USB-A, HDMI 2.1 oraz czytnik microSD.

Laptop lżejszy niż kilogram

Dla osób pracujących w ruchu Acer przygotował serię Swift Edge AI. Model 14-calowy waży mniej niż 1 kg i ma tylko 14 mm grubości. Obudowę wykonano ze stopu magnezu i stali nierdzewnej. Mimo tak niskiej masy sprzęt spełnia wojskowe normy wytrzymałości MIL-STD 810H.

W środku znajdziemy procesory Intel Core Ultra 9 oraz do 32 GB RAM-u LPDDR5x i do 1 TB SSD PCIe 4.0. To rzadkie połączenie ekstremalnej mobilności z wysoką wydajnością. Wersje Edge mają też ekrany OLED o wysokiej rozdzielczości, które idealnie odwzorowują kolory. W zestawie jest też łączność Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.

Sztuczna inteligencja na co dzień

Nowe laptopy to pełnoprawne maszyny Copilot+ PC. System Windows 11 oferuje tu funkcję Click to Do, która analizuje treść na ekranie. Pozwala ona na błyskawiczne wykonywanie akcji, jak wycinanie tła z obrazu czy streszczanie tekstu. Nowy asystent Copilot obsługuje teraz naturalne komendy głosowe.

Acer zadbał też o jakość wideorozmów. Modele Swift Go AI mają kamery 5 Mpix z funkcją HDR. Sztuczna inteligencja PurifiedVoice wycina szumy z otoczenia podczas rozmowy. Wersje Go mają być najbardziej uniwersalnym wyborem, łączącym dobre parametry z rozsądną ceną. Znajdziemy tu ekrany OLED 14" lub 16", procesor do Intel Core Ultra X9 388H z grafiką Intel Arc B390, do 32 GB LPDDR5x oraz do 1 TB SSD M.2.

Kiedy nowe laptopy trafią do sprzedaży?