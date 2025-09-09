Sprzęt

519 zł: tyle wystarczy, żeby kupić fajny tablet z LTE

I to taki, który nie boi się użytkowania w czasie deszczu, chociaż lepiej go nie wyciągać podczas naprawdę mocnej ulewy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
519 zł: tyle wystarczy, żeby kupić fajny tablet z LTE

Mowa tu o Lenovo Tab 10. Jest to skrajnie budżetowa konstrukcja, która standardowo kosztuje 619 zł. Jednak w obecnej promocji ten tablet może być Wasz za 519 zł. Warto wziąć pod uwagę, że budżetowa w tym przypadku nie oznacza wcale, że zła: wręcz przeciwnie, mówimy o tablecie, który nie zrujnuje naszego budżetu, a wciąż da nam masę frajdy. W tym frajdy na zewnątrz dzięki obecności LTE i odporności na pył i wodę zgodną z normą IP52

Dalsza część tekstu pod wideo
Lenovo Tab 10 Tani tablet z LTE

Lenovo Tab 10

Mamy tu 10-calowy ekran o rozdzielczości WUXGA, czyli nieco wyższy, niż Full HD. W sam raz do czytania i oglądania filmów. Sercem urządzenia jest MediaTek Helio G85, którego wspiera 4 GB RAM. Jest to wartość graniczna, poniżej której nie ma co schodzić, jednak w tablecie wciąż się sprawdzi. Jeśli chodzi o pamięć na pliki, to dostajemy 64 GB. Czy to mało

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek HELLO KITTY Silicone Bows & Stripes do Apple Watch (38/40/41mm) Czarny
Pasek HELLO KITTY Silicone Bows & Stripes do Apple Watch (38/40/41mm) Czarny
-14.49 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 55.5 zł
Tusz ACTIVEJET do Epson 33 XL T3351 Czarny 22 ml AE-33BNX
Tusz ACTIVEJET do Epson 33 XL T3351 Czarny 22 ml AE-33BNX
0 zł
38.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 38.9 zł
Kurtka rowerowa KROSS Grundo (rozmiar L) Czarny
Kurtka rowerowa KROSS Grundo (rozmiar L) Czarny
0 zł
269.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 269.99 zł
Advertisement
Lenovo Tab 10 Tani tablet z LTE

Powiem tak: mój iPad gen.10 ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki i nie narzekam na niego, nawet w bardziej wymagających zadaniach. Owszem, Lenovo Tab 10 ma znacznie słabszy procesor, jednak ten MediaTek to wciąż przyzwoity układ. A przy cenie 519 zł za wariant LTE to mówimy tu o prawdziwej okazji.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
lenovo Tablety LENOVO Tab 10
Zródła zdjęć: Lenovo