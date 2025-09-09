519 zł: tyle wystarczy, żeby kupić fajny tablet z LTE

Mowa tu o Lenovo Tab 10. Jest to skrajnie budżetowa konstrukcja, która standardowo kosztuje 619 zł. Jednak w obecnej promocji ten tablet może być Wasz za 519 zł. Warto wziąć pod uwagę, że budżetowa w tym przypadku nie oznacza wcale, że zła: wręcz przeciwnie, mówimy o tablecie, który nie zrujnuje naszego budżetu, a wciąż da nam masę frajdy. W tym frajdy na zewnątrz dzięki obecności LTE i odporności na pył i wodę zgodną z normą IP52.

Mamy tu 10-calowy ekran o rozdzielczości WUXGA, czyli nieco wyższy, niż Full HD. W sam raz do czytania i oglądania filmów. Sercem urządzenia jest MediaTek Helio G85, którego wspiera 4 GB RAM. Jest to wartość graniczna, poniżej której nie ma co schodzić, jednak w tablecie wciąż się sprawdzi. Jeśli chodzi o pamięć na pliki, to dostajemy 64 GB. Czy to mało

Powiem tak: mój iPad gen.10 ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki i nie narzekam na niego, nawet w bardziej wymagających zadaniach. Owszem, Lenovo Tab 10 ma znacznie słabszy procesor, jednak ten MediaTek to wciąż przyzwoity układ. A przy cenie 519 zł za wariant LTE to mówimy tu o prawdziwej okazji.