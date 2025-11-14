Iście pancerny powerbank w iście świetnej cenie

Czy pancerny powerbank ma sens? Oczywiście, że tak, co sam sprawdziłem swego czasu. Dziś natomiast możecie kupić 4SMARTS TitanPack Rugged UltiMag w cenie 149 zł, co jest naprawdę dobrą ofertą, jak na to, co on oferuje. A będą z niego zadowoleni nie tylko użytkownicy najnowszych sprzętów, ale także starszych rozwiązań.

Dalsza część tekstu pod wideo

4SMARTS TitanPack Rugged UltiMag

Jest to 20 000 mAh powerbank, który oferuje do 20 W mocy na wyjściu, oraz wspiera technologie PD i QC. Mamy więc swoisty standard. Sprzęt, którym w kryzysowej sytuacji nawet podładujemy laptopa. Wrażenie robi natomiast liczba portów. Tych jest aż pięć, chociaż większość z nas skorzysta jedynie z trzech.

Mamy tu dwa USB-A, USB-C, a także lightning i microUSB. Tym samym osoby ze starszym smartfonem, lub zapasową, starszą ładowarką, oraz właściciele iPhone od 14 w dół, będą mogli korzystać ze swoich ładowarek i kabli przy tym sprzęcie. Kolejną dobrą wiadomością dla właścicieli jabłuszka jest obecność MagSafe, które wyklucza konieczność noszenia kabli.

To jednak nie koniec. Sama obudowa powerbanku jest odporna na wstrząsy, oraz zachlapania zgodnie z normą IPX4. Nie straszny jest mu więc nawet mocny deszcz, o ile oczywiście porty są zamknięte gumową zaślepką. Powerbank ma także uchwyt na smycz, co pozwala go przenosić poza plecakiem.

Oferuje on także mocne LED-y, dzięki czemu może robić za lampkę, lub latarkę. Z tyłu znajdziemy natomiast panel fotowoltaiczny. Nie należy jednak liczyć na to, że za jego pomocą naładujemy powerbank do pełna w rozsądnym czasie, lub smartfona. Jest to raczej forma jego podładowywania, tak aby w sytuacji wyczerpania jego energii można było wciąż korzystać z latarki. Całość została natomiast wyceniona na 149 zł.