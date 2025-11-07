RTV Euro AGD goni Media Expert. Do lidera wciąż daleko

RTV Euro AGD stawia na dalszą rozbudowę sieci sprzedaży

Sposób działania RTV Euro AGD odpowiada aktualnym trendom konsumenckim: sieć łączy klasyczny handel stacjonarny z rozbudowanym kanałem e-commerce i rozwiązaniami omnichannel, umożliwiając klientom łatwy zakup stacjonarny, online, a także odbiór zamówień w sklepach lub dostawę do domu.

Lubartowska placówka to już 19. sklep tej sieci w województwie lubelskim. Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży, poprzez otwieranie sklepów w miejscach, gdzie istnieją już placówki handlowe spółki, jak i w zupełnie nowych miejscowościach to część strategii ogłoszonej w sprawozdaniu finansowym za 2024 rok.