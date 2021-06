Gry na Xbox dostały nowy wzór pudełek. Będzie czytelniej

Microsoft, nieco ponad pół po premierze konsol Xbox Series X/S, zmienia pudełka z grami. Te otrzymały nowe, bardziej czytelne oznaczenia.

Minęło nieco ponad pół roku od premiery konsol nowej generacji - Xbox Series X oraz Xbox Series S. Oba modele trafiły do sprzedaży dokładnie 10 listopada 2020 roku, czyli zaledwie 7 miesięcy temu. Pomimo tego, dopiero teraz Microsoft zdecydował się zmienić oznaczenia na pudełkach z grami, aby te były bardziej czytelne dla użytkowników.

Xbox - nowe oznaczenia gier

Co się zmieniło? Przede wszystkim oznaczenie konsol, z którymi dana gra jest kompatybilna. Do tej pory tego typu informacja znajdowała się na wąskim, czarnym pasku, który niespecjalnie rzucał się w oczy. Dodatkowo obsługiwane konsole były wymieniane w jednej linii, co też mogło być mniej czytelne. Nowe oznaczenie znacząco poszerza pasek i zmienia jego kolor na biały. Jednocześnie konsole nie są wymieniane obok siebie, a jedna pod drugą. Wszystko to ma przełożyć się na lepszą czytelność. Patrząc na udostępnione obrazki, trudno się z tym nie zgodzić.

Xbox has updated their game retail box art design. pic.twitter.com/V2vGSITxaF — Xbox News (@_XboxNews) June 14, 2021

Oprócz tego Microsoft zmienił kilka innych, mniej istotnych oznaczeń. Z pudełek znika między innymi duże, zielono logo oznaczające optymalizację pod konsolę Xbox Series X oraz zielony pasek, na samej górze. W ogólnym rozrachunku trudno ocenić te zmiany inaczej niż tylko pozytywnie. Nowe pudełka rzeczywiście wyglądają prościej, a zarazem czytelniej.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Kotaku