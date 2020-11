Poznalismy pierwsze, wyłącznie polskie dane dotyczące YouTube

Z danych - zaprezentowanych podczas YouTube Brandcast - wynika, że przeciętny internauta korzysta z platformy przez 40 minut dziennie. A takich osób jest w naszym kraju dokładnie 24,6 mln.

W trakcie organizowanej po raz pierwszy w Polsce konferencji YouTube Brandcast podano szereg interesujących danych dotyczących naszego kraju. Co nie zaskakuje, jest to najpopularniejszy serwis wideo w Polsce, a spośród wymienionych 24,6 mln przeważają widzowie w przedziale 24-44 lata. Jest ich ponad 10 milionów. Piotr Marzec, Head of Market Development w Google, podsumowuje to tak:

YouTube to wideo dla każdego, a wyjątkowe treści przyciągają kolejnych widzów. YouTube przyciąga także nowych twórców, w tym osoby dobrze znane z innych mediów, np. z telewizji. Bliskość z odbiorcą pozwala na szybką reakcję, wyłapywanie nowych trendów i odpowiedź na zainteresowanie widzów. To właśnie także dzięki temu, szczególnie w ostatnim czasie, platforma i zamieszczane tam treści, mogły pomagać nam w zdobywaniu nowych umiejętności w domu. Ucząc się w domu korzystamy z materiałów przygotowanych przez utalentowanych nauczycieli i wykładowców. Gotujemy z mistrzami kuchni, a ćwiczymy z najlepszymi trenerami fitness. Możemy także oglądać transmisje z koncertów i wydarzeń kulturalnych.

Jego słowa potwierdzają także dane: od czerwca 2020 r. czas oglądania filmów związanych z matematyką na YouTube w Polsce wzrósł o ponad 300%, czas oglądania filmów dotyczących gotowania o ponad 150%, a popularne wideo prezentujące ćwiczenia cardio oglądamy dłużej o ponad 350%.

Podczas konferencji zauważono, że rośnie w siłę grupa tzw. Light TV Viewers, czyli osób, które z telewizji korzystają mało, znacząco mniej niż ogólnokrajowa średnia. W tej grupie zaliczane są osoby, które oglądają telewizję nie więcej niż jedną godzinę dziennie. Według badania przeprowadzonego przez Nielsen, w skali kraju jest około 23%, co daje około 8 milionów osób. Ponadto kolejne 3% osób nie posiada w ogóle dostępu do telewizji. Według danych 1.1 mln osób mieszka w gospodarstwach domowych bez telewizora.

Joanna Kopeć z Nielsen tłumaczy to następująco:

Żyjemy w czasach przełomowych dla rynku mediowego. Treści dostępne na żądanie bezpowrotnie zmieniły oczekiwania widzów. Liczne ekrany, eksplozja treści wideo, dostępnych kiedy chcemy i gdzie chcemy - to wszystko sprawia, że docieranie za pomocą telewizji linearnej do widzów staje się coraz trudniejsze

Michał Protasiuk, Media Research Manager w Google, dodaje, że "średni dzienny czas oglądania telewizji w grupie Light TV Viewers to zaledwie 36 minut, czyli odpowiednik jednego odcinka serialu lub pasma informacyjnego". Najmniej czasu na telewizję poświęcają przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby w wieku 13-24 lata, najwięcej z kolei osoby z pokolenia Silver, czyli osoby powyżej 55 roku życia. Wśród Light TV Viewers dużo częściej napotykamy osoby młodsze - 65% z nich jest w wieku 16-44 lata. Ale przeciętnie każdego dnia połowa Light TV Viewers w wieku 18-55 ogląda treści wideo na YouTube, podczas gdy przed telewizorem zasiada jedynie 39% z nich. Jak podaje Google: "główne powody, dla których odchodzą od TV to mało interesujący content, poczucie straty czasu podczas oglądania TV, przekonanie, że informacjom w TV nie można ufać oraz sztywna ramówka, która nie pasuje do ich stylu życia".

Stale rosnąca liczba widzów YouTube sprawia, że platforma wprowadziła szereg narzędzi, które ułatwiają reklamodawcom oraz agencjom pracę nad kampaniami. Google podaje nam ich spis:

Planer Zasięgu - narzędzie, które pozwala szybko i dokładnie zaplanować kampanię zasięgową w YouTube i u Partnerów Wideo

rozwiązanie CustomIntentAudiences, które pozwala zdefiniować konsumentów na podstawie ich wyszukiwań w Google i połączyć ich z wideo marki. Analogicznie do wyszukiwarki, wystarczy tylko dodać do kampanii YouTube odpowiednie słowa kluczowe

Video Builder - narzędzie, które bazując na gotowych szablonach, pomaga w 3 prostych krokach stworzyć gotową kreację. Przy użyciu Video Buildera można zbudować film reklamowy z posiadanych już materiałów (jak np. zdjęcia), dostosować go do charakteru produktu (dopasowując kolory i czcionki), wybrać muzykę

Bumper Machine -proste narzędzie do tworzenia bumperów, czyli krótkich, 6-sekundowych reklam, na podstawie dłuższych spotów

sekwencjonowanie reklam - produkt, który pozwala na opowiedzenie widzowi dłuższej historii w kilku różnych fragmentach i dostosowanie jej do tego, jak na nią zareaguje

W trakcie YouTube Brandcast ogłoszone zostało także wprowadzenie na początku przyszłego roku nowego sposobu zakupu kampanii YouTube Select.