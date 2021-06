Nintendo Direct: bez Switcha Pro, za to z nową Zeldą i Metroidem

Nintendo Direct już za nami. Co prawda Switcha Pro w jego trakcie nie zapowiedziano, ale zamiast tego zaprezentowano serię mocnych gier. Wśród nich The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 oraz Metroid Dread.

Trwa właśnie wielkie święto graczy - E3 2021. Choć formuła targów z oczywistych względów uległa w tym roku sporym zmianom, to jedno się nie zmieniło - wydawcy bardzo chętnie korzystają z tej okazji do prezentowania swoich nadchodzących tytułów. Wśród nich znalazło się Nintendo, które z tej okazji zorganizowało kolejny pokaz z serii Nintendo Direct.

Wbrew krążącym po sieci plotkom nie zobaczyliśmy Nintendo Switch Pro. Niewykluczone, że producent zdecyduje się na jej zapowiedź w późniejszym terminie. Zamiast tego Nintendo Direct został w całości poświęcony grom, w które już niedługo będą mogli zagrać posiadacze konsol Nintendo Switch. Na liście znalazło się kilka pozycji naprawdę grubego kalibru.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Od czasu teasera z E3 2019 Nintendo niechętnie dzieliło się informacjami na temat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, kontynuacji swojego hitu z 2017 roku. Po dwóch latach milczenia dostaliśmy jednak w końcu konkretny trailer, prezentujący fragment rozgrywki. Tutaj w założeniach nie zmieni się wiele - nadal czeka nas to samo eksplorowanie otwartego świata, za które gracze pokochali pierwszą część. Zmieni się jednak sam świat, dzięki czemu będziemy mogli zwiedzić szereg nowych lokacji, w tym m.in. tajemnicze latające wyspy. Sam Link nauczył się także kilku nowych tricków, spośród których przynajmniej część będzie związana z dziwną naroślą na jego ręce.

Niestety na premierę nowej Zeldy będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, gdyż tytuł ma zadebiutować dopiero w 2022 roku.

Metroid Dread

Drugą kultową serią Nintendo, która powróci w najbliższych miesiącach, jest Metroid. Niestety (stety?) nie będzie to wyczekiwany Metroid Fusion, a zupełnie nowa dwuwymiarowa odsłona serii, Metroid Dread. Będzie ona kontynuowała historię znaną z Metroid Fusion i ma zamknąć wątek Samus Aran i rasy Metroid. Jednocześnie pod względem gameplayu będziemy tu mieli z klasyczną metroidvanią, ale z kilkoma ciekawymi zmianami względem poprzednich części. Przede wszystkim klasyczną rozgrywkę wzbogacą elementy skradanki.

Metroid Dread trafi na konsolę Nintendo Switch już 10 sierpnia 2021.

Lista gier zaprezentowanych podczas Nintendo Direct | E3 2021:

Life is Strange: Remastered Collection

Life is Strange: True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Worms Rumble

Astria Ascending

Two Point Campus

Super Monkey Ball: Banana Mania

Mario Party Superstars

Metroid Dread

Just Dance 2022

Cruis'n Blast

Dragon Ball Z: Kakarot

Mario Golf: Super Rush

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

WarioWare: Get It Together

Shin Megami Tensei V

Danganronpa Decadence

Fatal Frame: Mainden of Black Water

Doom Eterna: The Ancient Gods

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Strange Brigade

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

The Legend of Zelda: Hyrule Warriors - Age of Calamity

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

