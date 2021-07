HBO Max w Polsce? Niestety nie w tym roku

HBO Max docelowo ma zastąpić HBO Go, również w Polsce, gdzie nowa usługa nie jest jeszcze dostępna. Chociaż plotki mówimy o premierze w 2021 roku, to będziemy musieli poczekać dłużej.

Do tej pory byliśmy przekonani, że nowa usługa HBO Max zadebiutuje w Polsce mniej więcej w połowie tego roku i tym samym zastąpi HBO Go. Jednak streaming zadebiutował najpierw w Ameryca Łacińskiej. Co gorze, HBO zamierza skupić się właśnie na tym runku, przez co przekłada premierę w Europie, w tym również w Polsce.

HBO Max w Polsce - kiedy?

WarnerMedia poinformowało, że na razie zmierza skupić się na 39 rynkach Ameryki Łacińskiej, gdzie HBO Max zadebiutowało w lipcu tego roku. Z tego powodu firma przesuwa premierę w Europie, w tym również prawdopodobnie w Polsce, na początek 2022 roku. To nie najlepsza wiadomość, bowiem HBO Max oferuje coraz więcej unikalnych treści, które mają premiery hybrydowe (jednocześnie w kinach i w streamingu), jak chociażby Mortal Kombat, Kosmiczny Mecz: Nowa Era czy nadchodzące superhity w postaci filmowej Diuny oraz The Suicide Squad. Na razie będziemy musieli obejrzeć je w kinie lub po prostu obejść się smakiem.

HBO Max ma w tym momencie już 47 mln użytkowników w samych Stanach Zjednoczonych. Za oceanem usługa kosztuje 57 zł w standardowej wersji i 38 zł w wersji z reklamami. Z kolei w Ameryce Łacińskiej WarnerMedia udostępniło pakiety standardowy oraz mobilny. Nie wiadomo, na jaki wariant HBO zdecyduje się w Polsce.

