Cyberpunk 2077: aktualizacja wycofuje limit wielkości pliku z zapisem

Parę dni temu pisałem o problemie, na jaki natykają się gracze - jeśli wielkość pliku z zapisem stanu gry przekracza 8MB, staje się on uszkodzony i nie można wrócić do zabawy. CD Projekt RED wypuścił łatkę, która likwiduje ten defekt.

Problem z zapisami praktycznie uniemożliwiał zabawę - a dotyczył zwłaszcza graczy gromadzących duże ilości przedmiotów w swoim ekwipunku. Gdy plik z zapisanym stanem gry przekraczał wielkością 8 MB, ulegał on uszkodzeniu. Wczoraj w nocy CD Projekt Red wypuścił aktualizację do wersji 1.06, która zniosła tę wielkość, dzięki czemu gracze mogę zbierać mnóstwo przedmiotów i nie będą mieć nieprzyjemnych sytuacji. Niestety, poprawka nie obejmuje wcześniej zapisanych stanów gry, a więc jeżeli ktoś ma taki uszkodzony plik - nie będzie w stanie z niego skorzystać.

Najnowszych patch podnosi grę Cyberpunk 2077 do wersji 1.06. Ma to nie tylko wpływ na zmiany w mechanizmach zapisu, ale również poprawia błąd związany z zadaniem Second Conflict oraz usprawnia wykorzystanie pamięci na konsolach. Jednak nie poprawiono wszystkich błędów, można mieć zatem pewność, że następne łatki i poprawki będą publikowane w kolejnych tygodniach. Póki co CD Projekt RED i tak nie może narzekać na sprzedaż - Cyberpunk 2077 jest kurą znoszącą złote jaja.

Zobacz: Cyberpunk 2077 Mobile - uwaga, niebezpieczne oszustwo!

Zobacz: Cyberpunk 2077: Microsoft też odda środki niezadowolonym graczom