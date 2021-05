BlizzCon 2021 odwołany! BlizzConline dopiero w 2022 roku

Jak to mówią - historia lubi się powtarzać - BlizzCon 2021 zostaje odwołany z powodu wciąż panującej pandemii. Kolejna odsłona imprezy dopiero w 2022 roku.

Wydawało się, że 2021 roku może być pierwszym, w którym powrócą targi i wydarzenia branżowe. Wszyscy jednak systematycznie uznają, że pomimo trwających na całym świecie szczepień wciąż jest zbyt wcześniej, aby spotykać się na żywo i to w tak licznym gronie. Wśród takich firm jest również Blizzard, który właśnie poinformował o odwołaniu BlizzCon 2021.

Wiemy, że niektórzy z was mogą się zastanawiać nad planami potencjalnego przekroczenia granicy, nie wspominając o oceanach, aby spotkać się z przyjaciółmi, rodziną i innymi członkami społeczności w Kalifornii. Dlatego dzisiaj chcieliśmy dać wam znać, że zdecydowaliśmy, że w tym roku nie będziemy organizować BlizzConu. Zorganizowanie BlizzConu to epicka i złożona sprawa, która wymaga wielu miesięcy przygotowań - nie tylko od nas, ale także od wielu utalentowanych partnerów produkcyjnych, profesjonalistów e-sportowych, gospodarzy, animatorów, artystów i innych współpracowników, z którymi współpracujemy tak lokalnie, jak i na całym świecie, aby złożyć wszystkie elementy razem. Ciągłe zawiłości i niepewność pandemii wpłynęły na naszą zdolność do prawidłowego poruszania się naprzód na wielu z tych frontów i ostatecznie przekroczyliśmy już punkt, w którym moglibyśmy zorganizować wydarzenie, które chcielibyśmy stworzyć dla ciebie w listopadzie.