Uncharted 4 zadebiutuje na PC-tach. Sony ujawniło to na prezentacji

Uncharted 4: Kres Złodzieja wkrótce zadebiutuje na PC-tach. Informacja ta została, być może przedwcześnie i przez przypadek, ujawniona w oficjalnej prezentacji Sony.

Sony od kilku miesięcy coraz chętniej podchodzi od wydawania swoich gier ekskluzywnych również na PC-tach. Pewnego rodzaju testem było udostępnienie Horizon Zero Dawn, które zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy. Kolejną produkcją tego typu było Days Gone, a wkrótce do listy może dołączyć jeden z najgłośniejszych tytułów z PlayStation 4, czyli Uncharted 4: Kres Złodzieja.

Uncharted 4 na PC

Plotki na temat kolejnych gier Sony na PC-tach krążą już od dłuższego czasu. Ostatnio nasiliły się w momencie pojawienia się na Steamie oficjalnej podstrony PlayStation Studios z informacją aż o 41 grach. Co prawda część to zapewne DLC, ale liczba i tak wydawała się wysoka. Teraz już wiemy, że jedną z tych gier jest Uncharted 4. W oficjalnej prezentacji Sony pojawiła się wzmianka o ekskluzywnych grach wydanych na PC-tach i obok Horizon Zero Dawn oraz Days Gone pojawiła się też czwarta odsłona przygód Nathana Drake'a.

Na ten moment nie wiemy, kiedy Uncharted 4 trafi dokładnie na PC-ty, ale skoro informacja na ten temat pojawia się w oficjalnej prezentacji Sony, to jest tego bliżej niż dalej. Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy też założyć, że to tak naprawdę dopiero początek i z czasem więcej produkcji ekskluzywnych Japończyków pojawi się na Steamie.

Źródło tekstu: Sony