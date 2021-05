PlayStation 5 dostępne w sklepach. Gdzie kupić i za ile?

Konsole PlayStation 5 ponownie są dostępne w polskich sklepach. Gdzie i ile trzeba dzisiaj za nie zapłacić? Sprawdźmy!

Przez wiele miesięcy konsola PlayStation 5 była towarem mocno deficytowym, ale ostatnio to się zmieniło. Nadal dostępnych egzemplarzy prawdopodobnie nie możemy liczyć w tysiącach, ale najważniejsze jest to, że urządzenie ponownie dostępne jest w polskich sklepach. Postanowiłem sprawdzić gdzie konkretnie, w jakich cenach i co otrzymamy w danym zestawie z PS5.

PlayStation 5 - gdzie kupić?

Przede wszystkim warto zauważyć pewne cwaniactwo polskich sklepów, które - widząc jak pożądanym produktem jest PS5 - oferują konsolę praktycznie tylko w zestawach z określonymi grami czy akcesoriami. W ten sposób sklepy z jednej strony pozbywają się produktów, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem, a z drugiej strony zarabiają dodatkowe pieniądze. Sprytnie, chociaż trochę gorzej to wygląda z perspektywy kosnumenta.

Jeśli szukacie PlayStation 5 w standardowej wersji, czyli razem z czytnikiem płyt Blu-ray, to z dużych sklepów konsola pojawiła się w ofercie między innymi: MediaExpert, Euro RTV AGD, Neonet, MediaMarkt oraz morele.net. Ceny prezentują się następująco:

morele.net

PlayStation 5 - 3899 zł

MediaExpert

PlayStation 5 + dodatkowy kontroler + ładowarka do padów + PS Plus na rok - 2699 zł

PlayStation 5 + Returnal + Star Wars: Squadrons + Destruction Allstars - 3049 zł

Euro RTV AGD

PlayStation 5 + Returnal + dodatkowy pad - 3047 zł

PlayStation 5 + Returnal + Spider-Man: Miles Morales + PS Plus na 3 miesiące - 3046 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + Sackboy: Wielka Przygoda + Just Dance 2021 - 2976 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + Sackboy: Wielka Przygoda + PSN 100 zł - 2957 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + Demon's Souls Remake + PSN 100 zł - 2988 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + Cyberpunk 2077 + Ratchet & Clank: Rift Apart (preorder) - 3066 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + FIFA 21 + Ratchet & Clank: Rift Apart (preorder) + dodatkowy pad - 3335 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + Ratchet & Clank: Rift Apart (preorder) - 2947 zł

Neonet

PlayStation 5 + PS Plus na 3 miesiące + dodatkowy pad - 2839 zł

PlayStation 5 + Spider-Man: Miles Morales + Ratchet & Clank: Rift Apart (preorder) - 2929 zł

PlayStation 5 + Demon's Souls Remake - 2999 zł

PlayStation 5 + Returnal - 3058 zł

PlayStation 5 + PS Plus na 3 miesiące + dodatkowy pad + ładowarka do padów + Destruction AllStars + Returnal - 3399 zł

PlayStation 5 + PS Plus na rok + dodatkowy pad + ładowarka do padów + Demon's Souls Remake - 3445 zł

MediaMarkt

PlayStation 5 + dodatkowy pad + ładowarka do padów + Returnal - 3239 zł

PlayStation 5 + dodatkowy pad + telewizor LG OLED55CX3LA + Returnal - 7999 zł

A co z PlayStation 5 Digital Edition, czyli wersji pozbawionej czytnika płyt Blu-ray? Tych jest zdecydowanie mniej, ale również da się je znaleźć w kilku polskich sklepach. Ceny wyglądają następująco:

morele.net

PlayStation 5 Digital Edition - 3299 zł

MediaExpert

PlayStation 5 Digital Edition + PS Plus na rok + dodatkowy pad + ładowarka do padów - 2699 zł

MediaMarkt

PlayStation 5 Digital Edition + dodatkowy pad + ładowarka do padów + PS Plus na rok - 2699 zł

Jak widać, konsole są ponownie dostępne w wielu polskich sklepach. Co ważne, w niektórych zamówień można dokonywać tylko i wyłącznie telefonicznie. Prawdopodobnie ma to powstrzymać boty przez kupowaniem wszystkich dostępnych egzemplarzy.

