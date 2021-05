PS Plus w czerwcu - wyciekła lista darmowych gier na PlayStation

Jakie gry zostaną udostępnione graczom w ramach abonamentu PlayStation Plus w czerwcu? Właśnie wyciekła ich lista i jest całkiem nieźle.

Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sony ujawni listę gier, które za darmo zostaną udostępnione w czerwcu posiadaczom abonamentu PS Plus. Jednak już teraz wyciekła prawdopodobna lista tytułów, co już jest pewnego rodzaju tradycją. Zazwyczaj podobne przecieki są potwierdzane po kilku dniach. Na co możemy liczyć tym razem?

PS Plus - darmowe gry w czerwcu 2021

Wygląda na to, że najważniejszą grą w PS Plus w czerwcu będzie Star Wars: Squadrons produkcji Electronic Arts. Jak sama nazwa wskazuje, jest to produkcja w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w której wcielamy się w pilota dywizjonu Vanguards Nowej Republiki oraz szwadronu Titans należącego do Imperium. Oznacza to, że stajemy jednocześnie po stronie tych teoretycznie dobrych, jak i złych. Nie jest to produkcja AAA, ale uzyskała niezłe oceny wśród recenzentów i graczy.

Dwie kolejne gry w czerwcowym PlayStation Plus to Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, czyli odnowiona wersja bijatyki, stworzona do rozgrywek esportowych oraz kooperacyjna gra Operation: Tango. Informację na temat gier podał hiszpański serwis Areajugones, który jako pierwszy ujawnił darmowe produkcje z majowego PS Plus, więc można im wierzyć. Z drugiej strony to nadal tylko plotki, więc traktujcie je z pewnym dystansem.

