Nintendo Switch miażdży PS5 i Xbox Series X/S pod względem sprzedaży

Jeśli myśleliście, że to konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X/S - sprzedają się w tym momencie najlepiej, to jesteście w grubym błędzie. Żadna z nich nie może się równać z Nintendo Switch.

Nintendo Switch to konsola, którą można określić mianem fenomenu. Nie ma co się oszukiwać - dzisiaj to sprzęt o wydajności i możliwościach gorszych niż topowe smartfony. Pomimo tego silne marki, jak Pokemony, Mario czy Zelda sprawiają, że nikt dzisiaj nie jest w stanie z nią konkurować pod względem sprzedaży. Nawet PlayStation 5 i Xbox Series X/S sromotnie przegrywają ze Switchem.

Switch najpopularniejszą konsolą 2021 roku

Z najnowszego raportu sprzedaży konsol wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku Nintendo Switch sprzedało się na całym świecie w liczbie 5,86 mln egzemplarzy. Dla porównania Xbox Series X/S znalazł 1,31 mln nabywców, a PlayStation 5 już 2,83 mln nowych użytkowników. Oznacza to, że obie konsole nowej generacji rozeszły się w liczbie 4,1 mln sztuk, czyli o 1,76 mln niższej niż samo Nintendo Switch. To tylko pokazuje, jak wielkim powodzeniem cieszy się handheld Japończyków.

Wynik jest tym bardziej imponujący, że rok do roku poprawił się aż o 12 procent. W sumie Nintendo Switch w trakcie swojego życia sprzedało się w liczbie 85 mln egzemplarzy. Oczywiście ktoś może zarzucać, że Sony i Microsoft mają duże problemy z wyprodukowaniem odpowiedniej liczby egzemplarzy swoich konsol, ale dokładnie ten sam problem dotyczy Nintendo. Switch też powoli staje się towarem deficytowym, bo popyt jest większy niż podaż. Co gorsze, niedobory układów scalonych coraz bardziej się pogłębiają, więc sytuacja może być coraz gorsza.

Zobacz: Apple pracuje nad hybrydową konsolą na wzór Nintendo Switch

Zobacz: Gry ze Steama zmierzają na konsole? Gabe Newell sugeruje ekspansję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: GameRant