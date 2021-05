Gry ze Steama zmierzają na konsole? Gabe Newell sugeruje ekspansję

Valve i Steam praktycznie od zawsze, z niewielkimi wyjątkami, działają tylko i wyłącznie na rynku gier komputerowych. Jednak wkrótce może się to zmienić, co zasugerował sam szef firmy - Gabe Newell.

Valve, jedna z największych firm w branży gamingowej, która od zawsze skupiała swoje siły na segmencie komputerowym. Jedyny wyjątek stanowią tak naprawdę Left 4 Dead oraz Orange Box, które trafiły kiedyś na Xboxa 360 oraz PlayStation 3. Poza tym wszystkie gry, a przede wszystkim sam Steam, działają na PC-tach. To jednak może się wkrótce zmienić.

Valve zaatakuje rynek konsolowy?

Gabe Newell, szef Valve, wziął udział w spotkaniu ze studentami koledżu Sancta Maria w Auckland w Nowej Zelandii. W jego trakcie padło wiele pytań na temat gier i rynku gamingowego w ogóle, ale jedno szczególnie zwraca uwagę. Pewien student wprost zapytał, czy Steam zamierza przenieść niektóre gry na konsole, czy dalej będzie skupiać się jedynie na komputerach. Odpowiedź Newella zaskakuje i sugeruje spore zmiany w podejściu Valve.

Lepiej to zrozumiesz pod koniec tego roku i nie będzie to odpowiedź, której oczekujesz. Powiesz wtedy "Aha! Teraz rozumiem, o czym mówił".

- odpowiedział Gabe Newell na pytanie studenta.

Na ten moment trudno wyrokować, co dokładnie mogą oznaczać te słowa. Może Valve planuje przenieść niektóre swoje gry na konsole? Może planuje remake jakieś produkcji, która mogłaby trafić też na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. A może chodzi o Steama w wersji na konsole? Inna możliwość to całkowicie nowa gra lub nawet własna konsola do gier. Na ten moment niczego nie można wykluczyć, ale więcej powinnyśmy dowiedzieć się do końca roku.

Zobacz: PlayStation 5 - problemy z dostępnością konsoli do 2022 roku

Zobacz: Prawnicy Apple i Epic Games dyskutowali o... gołych bananach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot