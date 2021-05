Steam tworzy przenośną konsolę dla wyznawców PC Master Race

Valve pracuje nad własną, przenośną konsolą na wzór Nintendo Switch. Pogramy na niej w gry PC-towe ze Steama.

Valve tworzy nową konsolę przenośną, która ma przypominać Nintendo Switch. Osoby bliskie sprawie twierdzą, że prace nad urządzeniem trwają już od dłuższego czasu. Z kolei zmiany w kodzie samego Steama, gdzie pojawiła się informacja na temat urządzenia o kodowej nazwie SteamPal, sugerują, że konsola wkrótce może trafić do sprzedaży. To prawdopodobnie o niej wspominał niedawno szef Valve - Gabe Newell, który na pytanie o gry konsolowe odpowiedział, że więcej dowiemy się pod koniec roku i nie będzie to coś, czego się spodziewamy.

SteamPal - przenośna konsola na wzór Nintendo Switch

Na temat samej konsoli wiemy tyle, że ma to być urządzenie przenośne z wbudowanymi padami i ekranem dotykowym. Pod względem budowy ma przypominać Nintendo Switch, chociaż prawdopodobnie nie zaoferuje odpinanych kontrolerów na wzór Joy-Conów. Jeśli chodzi o wnętrze, to pozostaje ono tajemnicą, ale z plotek wynika, że Valve zdecyduje się na podzespoły albo AMD, albo Intela. Firma na tym polu podobno nie rozważa współpracy z NVIDIĄ, która dostarcza SoC do Nintendo Switcha. Konsola prawdopodobnie będzie działać na bazie jakiegoś Linuxa (SteamOS?). Na szczęście Steam oferuje sporo gier dostępnych również na Pingwinka.

SteamPal będzie kolejnym już podejście Valve do produkcji własnych sprzętów. O ile gogle Valve Index cieszą się dużą popularnością, tak kontroler dla graczy czy komputery typu Steam Machines przeszły bez większego echa. Jednak komputery Steam próbowały wejść na rynek, który był już mocno zabetonowany i trudny do podbicia. Tymczasem przenośna konsola ze Steamem na pokładzie ma szansę na większy sukces, przynajmniej w teorii. Cena i dokłada data premiery konsoli SteamPal nie są znane.

