PlayStation Studios na Steamie. Gry ekskluzywne Sony trafią na PC?

Sony praktycznie od zawsze tworzy gry ekskluzywne na swoje konsole. Japońska firma w ten sposób chce zachęcać graczy właśnie do swoich urządzeń i w gruncie rzeczy nie ma w tym nic złego. Co prawda gracze PC-towi mogą narzekać, że omija ich wiele bardzo dobrych gier, ale tak naprawdę wystarczy kupić PlayStation, a przynajmniej z takiego założenia wychodzą Japończycy. Jednak wkrótce może się to zmienić. Sony dało nam jasną sugestię, że niedługo więcej gier z PlayStation może pojawić się na komputerach.

Gry z PlayStation na PC?

Do tej pory na PC-tach pojawiły się między innymi Horizon: Zero Dawn czy też Days Gone, które zostały stworzone przez PlayStation Studios, czyli wewnętrzne studia, należące do Sony. Pomimo tego wciąż na blaszakach brakuje tych najgłośniejszych produkcji, jak chociażby God of War, The Last of Us czy też Spider-Man. Jednak na Steamie właśnie pojawił się oficjalny profil PlayStation Studios, który sugeruje nam, że współpraca Sony i Steam może się znacząco zacieśnić. Na razie na profilu znajdziemy 3 gry oraz 21 DLC. Ciekawiej robi się, gdy przejdziemy do zakładki "informacje". Stamtąd bowiem dowiadujemy się, że PlayStation Studios ma na Steamie... 41 gier.

Jak to możliwe? Z jednej strony mogą to być ukryte dodatki do już wydanych gier na PC, ale trudno uwierzyć, żeby miało ich być aż tyle. Dużo bardziej prawdopodobne wydaje się, że Sony i PlayStation Studios planują swoje największe hity w wersji na komputery. Zarówno Horizon: Zero Dawn, Days Gone, jak i Death Stranding (chociaż to nie jest typowy exclusive) zostały bardzo dobrze przyjęcie przez PC-towców. God of War czy Spider-Man na komputerze to byłyby jeszcze większe hity i kolejna okazja do niemałego zarobku.

Wielokrotnie już pojawiły się plotki na temat gier Sony na PC-tach. Być może wkrótce będą miały one okazję się ziścić. Na razie to jednak tylko plotki i domysły.

