Na PlayStation 5 powstaje aż 25 gier ekskluzywnych. Sony ma ambitne plany

Studia wewnętrzne Sony, zaliczane do PlayStation Studios, pracują aż nad 25 grami ekskluzywnymi na PlayStation 5. Japończycy mają bardzo ambitne plany co do swojej nowej konsoli.

Sony od zawsze miało inne podejście do swojej konsoli niż Microsoft. O ile Amerykanie praktycznie nie mają w swojej ofercie produkcji ekskluzywnych, bo wszystkie trafiają też na PC, tak dla Japończyków jest to jeden z najważniejszych czynników. PlayStation niemal od zawsze starało się kusić grami, w które da się zagrać tylko na tej konkretnej konsoli i w przypadku piątej wersji urządzenia nie będzie inaczej. PlayStation Studios, czyli wewnętrzne studia Sony, pracują aż nad 25 grami ekskluzywnymi na PS5.

25 gier ekskluzywnych na PlayStation 5

Co ważne, informacja ta została potwierdzona przez Hermana Hullsta, który jest szefem PlayStation Studios. To właśnie on zdradził, że w tym momencie trwają prace aż nad 25 grami ekskluzywnymi na PlayStation 5, przy czym mają to być produkcje o dużej różnorodności. Na liście znajdują się zarówno największe tytuły AAA, jak i mniejsze gry. Jeszcze ciekawiej prezentuje się informacja, że prawie połowa z tych 25 gier to zupełnie nowe marki, a nie kontynuacje już znanych serii. Takie wiadomości zdecydowanie cieszą.

Nie ma co się oszukiwać, na razie PlayStation 5 niespecjalnie zachęca do zakupu. Konsola cierpi na kilka problemów wieku dziecięcego, a gier ekskluzywnych wciąż jest niewiele. Co prawda Returnal okazało się strzałem w dziesiątkę, ale to nadal za mało, nie wspominając już o ogromnych brakach w sklepach, przez co konsoli i tak kupić się nie da. Widać jednak, że Sony zamierza szybko zmienić ten stan rzeczy. Aż 25 gier ekskluzywnych w trakcie produkcji robi wrażenie. Pytanie brzmi - kiedy zostaną one wydane? Tego niestety nie wiemy.

Zobacz: PlayStation 5 - problemy z dostępnością konsoli do 2022 roku

Zobacz: PlayStation VR: nowa wersja z wyższą rozdzielczością i zaawansowaną haptyką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: GameRant