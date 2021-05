PlayStation VR: nowa wersja z wyższą rozdzielczością i zaawansowaną haptyką

Nowa wersja PlayStation VR prawdopodobnie będzie się mogła pochwalić wyższą rozdzielczością obrazu oraz szeregiem zaawansowanych funkcji, w tym m.in. rozbudowaną haptyką.

Choć prace nad odświeżoną wersją PlayStation VR zapowiedziano już jakiś czas temu, informacje na temat headsetu Sony nadal owiane są w większości aurą tajemnicy. Z oficjalnych komunikatów dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądały nowe kontrolery oraz że będą się mogły pochwalić adaptacyjnymi triggerami, podobnie jak pad DualSense, jednak to tyle konkretów.

Z nieoficjalnych informacji zaczyna się nam jednak wyłaniać obraz bardzo ciekawego sprzętu, który przyniesie duży postęp względem poprzedniej generacji. Powołując się na swoje źródła, portal UploadVR zdradził część specyfikacji urządzenia. Według redakcji serwisu będzie się ono mogło pochwalić znacznie wyższą od poprzednika rozdzielczością, wynoszącą 4000x2040 (2000x2040 na każde oko) oraz funkcją renderowania obrazu w oparciu o śledzenie oka. To ostatnie ma sprawić, że jakość grafiki będzie najlepsza tam, gdzie ma to największe znaczenie - w miejscu, na które aktualnie patrzymy - kosztem obszarów na peryferiach naszego wzroku. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowej konsoli.

Z innych nowości pojawić się ma m.in. zaawansowana haptyka, czyli technologia pozwalająca na zwiększenie immersji poprzez implementację rozbudowanego systemu wibracji. Podobne rozwiązanie zastosowano już w kontrolerze DualSense i sprawdza się bardzo dobrze, szczególnie w takich warunkach jak gry wyścigowe. Ulepszony ma być także sposób łączenia headsetu z konsolą. Nadal będziemy musieli korzystać z przewodu - w tym przypadku USB-C - jednak do śledzenia ruchów zestaw wykorzysta kamery wbudowane bezpośrednio w gogle, dzięki czemu cały zestaw powinien być o wiele łatwiejszy do ustawienia.

Oczywiście do czasu potwierdzenia w innych źródłach doniesienia portalu UploadVR należy traktować z pewną dozą rezerwy. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce o nowym PlayStation VR powie nieco więcej samo Sony, szczególnie że zbliża się ku temu bardzo dobra okazja. Mamy tu na myśli wydarzenie Days of Play, które rozpocznie się już 18 maja.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: UploadVR