Sony Xperia 1 III - ile będzie kosztować? Chiński sklep zdradza cenę

Ile będzie kosztować Sony Xperia 1 III? Niestety, musimy bazować na przeciekach. Tym razem wieści dochodzą do nas z Chin.

Sony wyróżnia się dość mocno na tle swojej konkurencji na rynku smartfonów. Zwykle są to albo rzeczy pozytywne (jak na przykład wydawanie mniejszych flagowców czy jack 3,5 mm we flagowcach) lub neutralne (dość konserwatywne wzornictwo - czy to zaleta to kwestia gustu). Niestety jedną z bardziej niezrozumiałych rzeczy jest prezentowania telefonu bez podawania jego ceny, a to u Sony zdarza się często. Wcześniej poznaliśmy prawdopodobne ceny smartfonów Xperia 1 III oraz Xperia 5 III na terenie Rosji.

Teraz nadszedł czas na przeciek z Chin. Tamtejszy sklep będzie sprzedawać model Xperia 1 III za 8499 juanów w przypadku wersji z 256 GB pamięci wbudowanej. To około 4943 złotych. Informacje z Rosji mówiły o równowartości 4960 złotych. Wygląda na to, że niestety jedna rzecz się nie zmieniła - będzie drogo. Nie znamy chińskiej ceny Xperii 5 III, ona powinna jednak w Polsce oscylować wokół 4200 złotych. Tak wynika przynajmniej z wcześniejszych cen rosyjskich. Większy flagowiec Japończyków ma wejść do sprzedaży w Chinach 20 maja.

