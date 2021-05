Koniec z darmowymi grami - PlayStation Play at Home wraca w nowej formule

Inicjatywa PlayStation Play at Home powraca w kolejnej odsłonie. Chociaż dotychczas Sony oferowało darmowe gry, tak teraz zmieniła się forma promocji.

PlayStation Play at Home to inicjatywa Sony, która - w czasie pandemii - miała z jednej strony skłonić graczy do pozostania w domach, a z drugiej umilić czas spędzany przy konsoli. Do tej pory Japończycy w jej ramach oferowali graczom gry, które całkowicie za darmo mogli dodawać do swojej biblioteki. Były to między innych Ratchet & Clank oraz edycja kompletna Horizon: Zero Dawn (tę jeszcze można odbierać!), więc produkcje bardzo udane. Teraz inicjatywa wraca, ale w zmienionej formie.

PlayStation Stay at Home bez darmowych gier

Sony postanowiło zmienić podejście do inicjatywy PlayStation Play at Home. Tym razem w ofercie nie ma darmowej gry. Zamiast tego Japończycy postawili na mnóstwo bonusów do znanych produkcji. Na liście znajdują się między innymi: Rocket League, NBA 2K21, World of Tanks, Warframe czy też Call of Duty: Warzone. Pełna lista bonusów prezentuje się następująco:

Wszystkie bonusy zostaną udostępnione już 17 maja i będą dostępne do 6 czerwca. Oprócz tego 20 maja Sony uruchomi bonus dla graczy Call of Duty: Warzone, w ramach którego otrzymują oni pięć 60-minutowych Tokenów podwajających punkty doświadczenia.

