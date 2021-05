PlayStation 5: kontrolery DualSense w dwóch nowych kolorach

Sony wprowadza do oferty kontrolery dla PlayStation 5 w dwóch nowych kolorach: czarnym i czerwonym.

Od chwili, kiedy po raz pierwszy zaprezentowano design konsoli PlayStation 5, jednym z jej elementów rozpoznawczych stał się charakterystyczny design z czarno-białym wykończeniem. Bez wątpienia przykuwał uwagę, ale nie każdemu przypadł do gustu. Niestety osoby, którym nie przypadłą do gustu kolorystyka nowej konsoli Sony nie mogły za wiele z tym fantem zrobić. Aż do teraz.

Sony zapowiedziało dwie nowe wersje kolorystyczne kontrolerów DualSense: Nocną Czerń i Kosmiczną Czerwień. Akcesoria mają trafić do sprzedaży już 11 czerwca.

Aktualnie kontrolery można zamawiać w przedsprzedaży na amerykańskiej stronie PlayStation. Co ciekawe, o ile czarna wersja została wyceniona tak samo klasyczna biała, czyli na 69,99 dolarów, tak za czerwoną trzeba zapłacić nieco więcej - 74,99 dolarów. Nie wiemy jeszcze, jak będzie się to przekładało na polskie ceny.

