MMO w świecie Władcy Pierścieni nie powstanie. Amazon anuluje produkcję

Amazon Game Studios potwierdziło, że gra MMO w świecie Władcy Pierścieni nie powstanie. Firma nie dogadała się z chińskim Tencent.

Amazon Game Studios od jakiegoś czasu, we współpracy z Leyou, tworzyło grę MMO w świecie Lord of the Rings. Ta została zapowiedziana już w 2018 roku i prace nad nią prawdopodobnie były już w dość zaawansowanym stanie. Wszystko posypało się w momencie, gdy Leyou w grudniu 2020 roku zostało kupione przez chińską firmę Tencent. Wymusiło to renegocjację umów, czego ostatecznie nie udało się zrobić. Amazon i Tencent nie dogadali się co do warunków współpracy.

Uwielbiamy uniwersum Władcy Pierścieni i jesteśmy niezwykle rozczarowani, że nie będziemy w stanie dostarczyć tej gry naszym klientom.

- skomentował sprawę rzecznik prasowy Amazona.

MMO w świecie Władcy Pierścieni miało być produkcją w free2play, która zyski czerpałaby z mikropłatności. Szkoda, że ostatecznie nie powstanie. To kolejna już, nieudana próba Amazon Game Studios. Serwery Crucible zostały wyłączone niedługo po premierze. Podobny los spotkał Breakaway, a New World powstaje i powstaje i tak naprawdę nie wiadomo, co dzieje się z grą.

Do tej pory żadna gra Amazona nie okazał się choćby minimalnym sukcesem i już od jakiegoś czasu mówi się o ogromnych startach, jakie przynosi gamingowy oddział firmy. Dobrze, że chociaż Twitch, który należy do Amazona, radzi sobie dobrze. Firma pracuje też nad usługą grania w chmurze, która byłaby konkurencją dla Google Stadia, NVIDIA GeForce NOW oraz Microsoft xCloud.

Źródło tekstu: Bloomberg