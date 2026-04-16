Masz czas do 30 kwietnia. Ale nie odkładaj na ostatnią chwilę

Rozliczenie PIT tylko do 30 kwietnia 2026

Wielu podatników liczy na automatyczne rozliczenie w Twój e-PIT, i mają oni rację. Część podatników faktycznie zostanie rozliczona automatycznie z końcem kwietnia, aczkolwiek ten przywilej nie dotyczy wszystkich. Warto upewnić się, czy na pewno nie musimy nic robić w tej kwestii, czy jednak należałoby wcisnąć przycisk "Akceptuj".

Kto może liczyć na automatyczne rozliczenie w Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT to głównie deklaracje PIT-37, które obejmują dochody z umów o pracę, zleceń i o dzieło. Czyli wszystkie te, od których pracodawca odprowadza zaliczki na podatek za zatrudnionego. Taka deklaracja zostaje automatycznie wysłana za podatnika 30 kwietnia.

Automatycznie zostaną rozliczone także deklaracje PIT-38, które także czekają w usłudze Twój e-PIT.

Warto mieć na uwadze to, że jeśli podatnik rozliczy PIT za pomocą innego programu do rozliczeń, nie musi logować się i odrzucać deklaracji przygotowanej przez ministerstwo. Nie ma też obowiązku logowania się do usługi Twój e-PIT, po to aby akceptować zeznania, ale warto zawsze sprawdzić, czy do systemów KAS wpłynęły wszystkie ważne informacje.

Każdy inny PIT (niż PIT-37 i PIT-38) musi zostać rozliczony samodzielnie. Nie zostanie on bowiem sam wysłany do skarbówki 30 kwietnia.

W usłudze Twój e-PIT nie są automatycznie akceptowane zeznania:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-DZ,

odrzucone przez ciebie w usłudze,

te, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione (ulga dla młodych lub pracującego seniora),

kopie robocze.

Każdy z wyżej wymienionych druków wymaga zalogowania się do usługi Twój e-PIT i kliknięcia w przycisk "Zaakceptuj/Wyślij".