Możesz ufać tylko zdjęciom z tego aparatu. AI ich nie podrobi
W dzisiejszych czasach trudno uznać fotografię za dowód na cokolwiek. Na ratunek przychodzi... NFT
Już od dawna sprawny grafik potrafi sporo namieszać, jednak obecnie każdy z dostępem do AI może zrobić masę bałaganu, a będzie jeszcze gorzej. Czasy nieporadnej sztucznej inteligencji, która nie jest pewna tego, ile ludzie mają kończyn, że o palcach nie wspomnę, odchodzą w zapomnienie. Dobre narzędzie i skuteczny prompt mogą naprawdę dużo namieszać. Jedyna nadzieja w projektach takich jak Roc Camera.
Roc Camera
Jeśli zastanawialiście się kiedyś czy NFT ma jakiś sens, to jest to chyba pierwszy taki przypadek. Nie chodzi tu jednak o obrazki małp, czy inne bzdury, a o zdjęcia z cyfrowym podpisem zabezpieczonym kryptograficznie, który jest powiązany z metadanymi samego zdjęcia. W ten sposób można zweryfikować, czy dany plik pochodzi z danego aparatu, oraz to, czy był on modyfikowany.
Tym samym jeśli coś pochodzi od Roc Camera i ma odpowiedni cyfrowy podpis, to jest prawdziwe. Mimo to aparat raczej świata nie podbije. Mamy tu sensor Sony IMX519 o rozdzielczości 16 Mpix, który jest podłączony z Raspberry Pi. To właśnie ten popularny SBC jest mózgiem aparatu, oraz to na nim działa algorytm Zero-Knowledge Proofs, który zapewnia odpowiedni cyfrowy podpis. Za podgląd odpowiada natomiast 4-calowy ekran 720 × 720 pikseli, a całość zasila bateria 4000 mAh. Wszystko to natomiast jest upchnięte w obudowie z drukarki 3D i kosztuje 399 USD, a czas oczekiwania wynosi 2-3 tygodnie.
Czy jest drogo? To zależy... Roc Camera to typowy, garażowy projekt. Wszystkie części to kwestia zakupu detalicznego i powolnego druku na domowym sprzęcie. Konieczne jest także ręczne złożenie urządzenia. Dlatego też marża projektu mimo sporej ceny wcale nie musi być szczególnie wysoka. Z drugiej strony jak za aparat o takich parametrach musimy zapłacić naprawdę dużo. Miejmy nadzieję, że to zostanie potraktowane jako wyznacznik dla producentów aparatów i też zaczną dodawać szyfrowanie kryptograficzne.