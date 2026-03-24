Rząd wprowadza nowy podatek. Wejdzie w życie od 2027

Rząd bierze na celownik działające w Polsce bigtechy. Do wykazu prac rządowych został wpisany projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych. To krok do przodu, ale do wprowadzenia go we życie droga jeszcze daleka.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
Ministerstwo Cyfryzacji już od dłuższego czasu zapowiada wprowadzenie nowego podatku, obejmującego największe międzynarodowe korporacje, które zarabiają u nas krocie na usługach cyfrowych, ale podatki płacą tam, gdzie im się to bardziej kalkuluje. Analizy trwały już od miesięcy, a dziś szef resortu, Krzysztof Gawkowski, poinformował o wpisaniu projektu do wykazu prac rządu. 

Czas na równe zasady gry. Dziś globalne platformy często płacą niższe podatki niż firmy działające lokalnie. To uderza w konkurencję i ogranicza wpływy do budżetu. Zmieniamy to

– napisał na platformie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zakłada wprowadzenie podatku w wysokości do 3% od przychodów z wybranych usług cyfrowych w Polsce. To oznacza, że nowy obowiązek fiskalny obejmie m.in. reklamy online, platformy łączące użytkowników i handel danymi – co opisuje działalność gigantów technologicznych jak Google czy Meta, w tym największe serwisy społecznościowe. Z drugiej strony dotyczyć to będzie także platform handlowych jak Temu, Shein czy Allegro. Do tej listy trzeba ponadto dodać działalności usługowe takie jak Uber, Glovo, Wolt czy Booking.com.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kabel USB-A - USB-C BASEUS Cafule CATKLF-C91 2 m
Kabel USB-A - USB-C BASEUS Cafule CATKLF-C91 2 m
-7.5 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 17.49 zł
Folia ochronna 3MK TechWrap Matte Center Display do Skoda Kodiaq Columbus 2016-2023
Folia ochronna 3MK TechWrap Matte Center Display do Skoda Kodiaq Columbus 2016-2023
-20 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.99 zł
Ładowarka indukcyjna SATECHI STWMCS2M Magnetic MagSafe 2w1 7.5W Szary
Ładowarka indukcyjna SATECHI STWMCS2M Magnetic MagSafe 2w1 7.5W Szary
0 zł
289.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 289.99 zł
Advertisement

Podatek ma jednak dotyczyć tylko największych graczy, a granicą są globalne przychody powyżej 1 mld euro i powyżej 25 mln zł w Polsce. Dzięki temu nowe obciążenie nie uderzy w mniejsze platformy, które i tak muszą się mierzyć z konkurencją międzynarodowych bigtechów. Co jednak ważne, nałożony podatek od usług cyfrowych zostanie pomniejszany o zapłacony CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), dzięki czemu firmy uczciwie rozliczające się w Polsce nie będą ponosiły dodatkowych kosztów. Jednocześnie nowy podatek nie obejmie sprzedaży własnych produktów online, usług finansowych ani mediów publikujących treści.

Obecność projektu w wykazie prac rządu otwiera drogę do kolejnych etapów procesu legislacyjnego. Projekt musi przejść jeszcze przez konieczne uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie oraz konsultacje społeczne. Dopiero po tych etapach projekt może zostać ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany pod obrady Sejmu. W praktyce oznacza to, że do wejścia w życie jest jeszcze daleka droga. Rząd planuje jednak, że nowy podatek będzie obowiązywał od 2027 roku.

Najwięksi cyfrowi gracze muszą uczestniczyć w budowaniu wspólnego dobra na równych zasadach. To rozwiązanie, które wzmacnia konkurencję, wspiera polskie firmy i może przynieść większe wpływy do budżetu państwa

– przekonuje minister Gawkowski.

