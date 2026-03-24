Rząd wprowadza nowy podatek. Wejdzie w życie od 2027

Ministerstwo Cyfryzacji już od dłuższego czasu zapowiada wprowadzenie nowego podatku, obejmującego największe międzynarodowe korporacje, które zarabiają u nas krocie na usługach cyfrowych, ale podatki płacą tam, gdzie im się to bardziej kalkuluje. Analizy trwały już od miesięcy, a dziś szef resortu, Krzysztof Gawkowski, poinformował o wpisaniu projektu do wykazu prac rządu.

Czas na równe zasady gry. Dziś globalne platformy często płacą niższe podatki niż firmy działające lokalnie. To uderza w konkurencję i ogranicza wpływy do budżetu. Zmieniamy to – napisał na platformie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zakłada wprowadzenie podatku w wysokości do 3% od przychodów z wybranych usług cyfrowych w Polsce. To oznacza, że nowy obowiązek fiskalny obejmie m.in. reklamy online, platformy łączące użytkowników i handel danymi – co opisuje działalność gigantów technologicznych jak Google czy Meta, w tym największe serwisy społecznościowe. Z drugiej strony dotyczyć to będzie także platform handlowych jak Temu, Shein czy Allegro. Do tej listy trzeba ponadto dodać działalności usługowe takie jak Uber, Glovo, Wolt czy Booking.com.

Podatek ma jednak dotyczyć tylko największych graczy, a granicą są globalne przychody powyżej 1 mld euro i powyżej 25 mln zł w Polsce. Dzięki temu nowe obciążenie nie uderzy w mniejsze platformy, które i tak muszą się mierzyć z konkurencją międzynarodowych bigtechów. Co jednak ważne, nałożony podatek od usług cyfrowych zostanie pomniejszany o zapłacony CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), dzięki czemu firmy uczciwie rozliczające się w Polsce nie będą ponosiły dodatkowych kosztów. Jednocześnie nowy podatek nie obejmie sprzedaży własnych produktów online, usług finansowych ani mediów publikujących treści.

Obecność projektu w wykazie prac rządu otwiera drogę do kolejnych etapów procesu legislacyjnego. Projekt musi przejść jeszcze przez konieczne uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie oraz konsultacje społeczne. Dopiero po tych etapach projekt może zostać ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany pod obrady Sejmu. W praktyce oznacza to, że do wejścia w życie jest jeszcze daleka droga. Rząd planuje jednak, że nowy podatek będzie obowiązywał od 2027 roku.

Najwięksi cyfrowi gracze muszą uczestniczyć w budowaniu wspólnego dobra na równych zasadach. To rozwiązanie, które wzmacnia konkurencję, wspiera polskie firmy i może przynieść większe wpływy do budżetu państwa – przekonuje minister Gawkowski.