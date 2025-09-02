Chiński gigant ma problemy. Konieczne są miliardowe inwestycje

Największy chiński producent półprzewodników, firma SMIC, ogłosił plany pełnego przejęcia Semiconductor Manufacturing North China Corporation (SMNC), spółki, którą już kontroluje. Ruch ten ma na celu umocnienie pozycji firmy na rynku krajowym w obliczu presji wywieranej przez sankcje USA.

Zyski SMIC spadły aż o 19,5%

Decyzja została ogłoszona niedługo po tym, jak firma potwierdziła, że mimo trudnych warunków rynkowych przeznaczy w 2025 roku 7 miliardów dolarów na wydatki kapitałowe. Zarząd ostrzegał jednak, że cła i związane z nimi nadmierne zamówienia powodują duże trudności w prognozowaniu przepływów pieniężnych w drugiej połowie roku.

Najświeższe wyniki kwartalne SMIC wyraźnie pokazują wpływ amerykańskich sankcji. Przychody w drugim kwartale wzrosły do 2,2 miliarda dolarów z 1,9 miliarda rok wcześniej, jednak zysk spadł aż o 19,5%. Firma wypracowała 146 milionów dolarów zysku, co jest wynikiem niższym zarówno od 172 milionów dolarów w analogicznym kwartale 2024 roku, jak i o 54,6% słabszym w porównaniu do pierwszego kwartału 2025 roku.

Planowane przejęcie SMNC ma zostać sfinansowane emisją nowych akcji, co oznacza rozwodnienie udziałów, jednak rynek przyjął tę informację pozytywnie. W dniu ogłoszenia wiadomości akcje SMIC wzrosły o 5%, a w szczytowym momencie notowań na giełdzie w Szanghaju dodały nawet 10%. Obecnie utrzymują wzrost na poziomie 6,8%.

Firma podkreśla, że transakcja jest nadal na etapie przygotowań i prowadzone są rozmowy z zainteresowanymi stronami. Szczegóły, takie jak cena emisji akcji, mają zostać ujawnione w kolejnych dokumentach.