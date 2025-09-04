Tech

Chiny wkraczają w erę 5 nm? Dowodem na to mają być nowe chipy

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, a więc nie ma co popadać w superoptymizm. Za produkcję odpowiada zapewne nie chińskie SMIC, a tajwańskie TSMC.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 04 WRZ 2025
Chińskie firmy Anfu Technology oraz Xiangdi pracują nad nową generacją procesorów graficznych Fuxi, które według doniesień mają oferować "znakomitą wydajność", szczególnie w obciążeniach związanych z równoległym przetwarzaniem. W planach znajdują się dwa układy - jeden dedykowany dla komputerów AI, a drugi dla treningu sztucznej inteligencji. Oba mają być produkowane w litografii 5 nm.

Projekt jak na razie jest jeszcze w powijakach

Nowe GPU mają osiągać do 160 TFLOPS mocy obliczeniowej w FP32, co stawia je w gronie najwydajniejszych układów tego typu w Chinach. Zastosowanie procesu 5 nm budzi jednak wątpliwości, ponieważ chiński przemysł półprzewodnikowy do tej pory nie przekroczył bariery 7 nm. Pojawiają się więc spekulacje, że skorzystano z firm fasadowych i technologii TSMC, choć nie zostało to potwierdzone.

Pierwszy z układów, Fuxi A0, ma być przeznaczony głównie do zadań renderujących i zastosowań w klasycznych komputerach. Drugi, Fuxi B0, będzie chipem ukierunkowanym na sztuczną inteligencję, wyposażonym dodatkowo w zintegrowane NPU i obsługującym popularne modele, takie jak DeepSeek R1. Dzięki temu może znaleźć zastosowanie w serwerach.

Choć szczegóły dotyczące nowych rozwiązań Anfu Technology i Xiangdi pozostają na razie niejasne, tempo rozwoju chińskich technologii wyraźnie przyspiesza. Trend ten napędzany jest przez politykę Pekinu, której celem jest uniezależnienie rynku od układów NVIDII i postawienie na największych rodzimych producentów, takich jak Huawei czy Cambricon.

Image
telepolis
AI chiny sztuczna inteligencja 5 nm produkcja układów półprzewodnikowych GPU produkcja układów scalonych Xiangdi Anfu Technology
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: MyDrivers, Wccftech, oprac. własne